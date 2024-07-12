Травматолог рассказал, почему дети часто сутулятся

Врач-травматолог и ортопед Николай Бацаленко из клиники академика Ройтберга сообщил, что дети могут приобретать склонность к сутулости из-за неравномерного напряжения мышц, когда одна часть тканей находится в напряжении, а другая — в расслабленном состоянии.

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Специалист отметил, что такое положение тела также может быть связано с отсутствием у детей подсознательного стереотипа правильной осанки, который формируется позднее при помощи физиотерапии и лечебной физкультуры. Дети и взрослые обычно не замечают своей сутулости, так как не видят себя со стороны.

Бацаленко пояснил в интервью РИАМО, что плечевые суставы и голова являются тяжелыми частями тела. Их сложно удерживать, когда сидишь прямо, поэтому людям проще растянуть мышцы и наклониться. Кроме того, сгибатели мышц обычно сильнее разгибателей, что также способствует наклону тела вперед.

Фитнес-эксперт Денис Соломин посоветовал два упражнения для эффективной борьбы с сутулостью.