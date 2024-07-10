Врач назвала факторы, влияющие на здоровье грудных детей

Врач-неонатолог отделения новорождённых клиники ЮУГМУ Марина Балюк рассказала о факторах, влияющих на здоровье грудных детей.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.

«Здоровый образ жизни родителей — фундамент для формирования крепкого иммунитета ребёнка. Также на иммунитет влияют доношенная беременность, грудное вскармливание и сбалансированное питание», — сказала Балюк.



По её словам, детям до одного года нужно спать не менее 12—15 часов в сутки, чтобы организм полноценно восстанавливался.

Как отметила врач, также полезны физическая активность и прогулки на свежем воздухе.

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