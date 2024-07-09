«Над ним будут смеяться всю жизнь». Женщина возненавидела мужа за имя для ребенка

Выбор имени для ребенка нередко становится предметом горячих споров. В этом на собственном примере убедилась женщина, поделившаяся историей из жизни на форуме Reddit.

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Автор поста рассказала, что три года назад, когда она начала встречаться с будущим супругом, дала ему обещание назвать ребенка так как, как тот пожелает. Она этого, правда, не помнит, но муж настаивает.

Пришло время расплаты: со дня на день супруги станут родителями, а будущий отец хочет назвать сына Ланселотом (так зовут одного из рыцарей в легендах о короле Артуре).

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«Я думаю, что над нашим ребенком будут смеяться всю его жизнь. Я предложила сократить имя до Лэнса в качестве прозвища. Но мой муж настаивает, что законное имя ребенка должно быть именно Ланселот. Я убеждена, что все Лэнсы рождаются 40-летними лысыми мужчинами».



Пользователи встали на сторону женщины.

«Я бы напомнил ему, что это имя прелюбодея, который предал своего короля. В зависимости от версии истории, Ланселот не был таким уж хорошим парнем, ему была отведена огромная роль в трагедии», - пишут в обсуждении.



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