Как сдать ЕГЭ выпускнику прошлых лет: пошаговая инструкция

Если вы хотите поступить в вуз, но не сдавали ЕГЭ в школе, результаты экзаменов у вас просрочены или их не хватает для зачисления, то сдать ЕГЭ можно в любом году — вне зависимости от вашего возраста и даты окончания школы. Сдать ЕГЭ могут даже россияне, окончившие школу при СССР. Главное — вовремя подать заявление и подготовиться к тестированию. О том, по каким предметам испытания можно выбрать выпускникам прошлых лет, какие документы необходимы для регистрации и в какие сроки нужно их подать, — в материале «Ленты.ру».

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Кто может пересдать ЕГЭ

Право на пересдачу имеет каждый человек, вне зависимости от того, когда он окончил школу. Результаты ЕГЭ действительны пять лет, начиная с года сдачи экзаменов. Например, результаты тестирования тех, кто сдавал экзамен в 2024 году, будут действительны вплоть до 2028 года.

Результаты государственного экзамена, как правило, нужны для поступления в вуз на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, рассказала «Ленте.ру» эксперт ЕГЭ, руководитель образовательного центра RedCat.School, заместитель директора Университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова Дарья Дейген.

В 2024 году можно поступать с результатами экзаменов ЕГЭ за 2020-2024 годы.

Важно

Служба в армии не продлевает срок действия результатов ЕГЭ. Например, если после школы выпускник не поступил в вуз и был призван на срочную службу, по ее завершении через год остается три года для поступления.

«Бывают разные ситуации, при которых выпускнику прошлых лет требуется пересдать ЕГЭ. Чаще всего — это нехватка баллов для поступления в вуз. Но бывает и так: человек поступает в вуз, проучившись несколько месяцев, понимает, что выбранная специальность ему не подходит, и он хочет обучаться другой профессии. Тогда для поступления необходимо сдавать другие предметы на ЕГЭ», — Дарья Дейген эксперт ЕГЭ.



Сдавать ЕГЭ можно неограниченное количество раз бесплатно.

В каких случаях пересдавать ЕГЭ можно в том же году, до окончания приемной кампании

С 2024 года выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ в дополнительные резервные дни, не дожидаясь следующего года. Для этого школьник должен обратиться в государственную экзаменационную комиссию с заявлением, где будет указано, какой экзамен он хочет пересдать. При этом причина может быть любой: переписать ЕГЭ можно и если ученик не набрал минимальный балл для подачи документов, и если он просто недоволен результатом (например, хотел 90 баллов, а получил 70).

В этом случае баллы за предыдущий экзамен по пересдаваемому учебному предмету будут аннулированы.

Также ЕГЭ по одному предмету в текущую приемную кампанию абитуриент может пересдать, если:

Не набрал необходимое количество баллов по обязательным предметам — математике или русскому языку;

Не пришел на экзамен по уважительным причинам;

Не успел закончить тестирование по уважительным причинам, например, из-за плохого самочувствия или если в здании проведения экзамена случилось ЧП.

Сроки подачи заявления

До 1 февраля нужно успеть подать документы на пересдачу ЕГЭ.

Подать заявление на ЕГЭ после 1 февраля тоже можно, но сделать это получится только по решению государственной экзаменационной комиссии. Одобрить заявку специалисты могут, если вы не успели вовремя подать документы по уважительной причине — по болезни или из-за иных обстоятельств, подтвержденных документально, подчеркнула Дейген.

Подать заявление на сдачу государственного экзамена можно не позднее чем за две недели до начала ЕГЭ.

Если школьник провалил сдачу основных экзаменов и выпустился из учебного учреждения со справкой, а не с аттестатом, и он хочет исправить ситуацию, то ему необходимо будет провести государственную итоговую аттестацию и оформить все документы в школе, в которой он обучался ранее.

По новому постановлению, с 2024 года выпускники прошлых лет могут сдать госэкзамены только в резервные дни основного периода ЕГЭ (во второй половине июня). Раньше можно было написать экзамены в досрочный период, весной, но теперь — только летом.

Какие документы нужны для регистрации на ЕГЭ

Чтобы зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ, выпускнику прошлых лет нужно написать заявление об участии в экзамене, указать нужную дисциплину и сроки написания ЕГЭ (резервные дни основного периода).

Если выпускник старше 18 лет, то заявление на сдачу ЕГЭ подает он сам. Если младше — тогда это делает один из родителей либо человек по доверенности.

Какие документы нужны:

Паспорт и его копия;

СНИЛС;

Аттестат о прохождении программ среднего общего образования или диплом о профессиональном среднем образовании;

Студентам колледжа, не окончивших его, необходимо предоставить справку о прохождении школьной учебной программы.

Где можно подать заявлению на сдачу ЕГЭ

На сайте «Госуслуги»;

На сайте Mos.ru;

На сайтах региональных органов управления образованием.

Какие предметы можно сдавать

Выпускники прошлых лет могут сдать любой из экзаменов ЕГЭ, кроме математики базового уровня. Исключение — ученики, которые окончили школу со справкой: им можно сдавать базовую математику, чтобы получить аттестат.

«Участвовать в ЕГЭ выпускники прошлых лет могут наравне с выпускникам этого года. При этом они могут выбирать те предметы, которые им нужны для поступления, результаты по которым они хотят улучшить. Никаких ограничений — что должны быть те же предметы, что и раньше, или что их нельзя пересдавать», — нет Дарья Дейген, эксперт ЕГЭ.



Сроки сдачи ЕГЭ

В 2024 году выпускники прошлых лет сдавали ЕГЭ в резервные дни основного периода, с 13 по 20 июня. У них была возможность пройти испытания по следующим предметам:

Биология;

География;

Иностранные языки;

Информатика;

История;

Литература;

Математика (базовая и профильная);

Обществознание;

Русский язык;

Физика;

Химия.

Сдать ЕГЭ у выпускников прошлых лет в 2024 году уже не будет возможности. Однако уже сейчас они могут зарегистрироваться на сдачу экзаменов на 2025 год.

Как и где сдавать ЕГЭ учащимся колледжей

Для того чтобы выпускнику колледжа записаться на сдачу ЕГЭ, необходимо иметь подтверждение о прохождении школьной программы. Это может быть либо справка из колледжа о том, что программа освоена, либо аттестат об окончании 11 классов, если в колледж студент пошел после получения полного среднего образования, уточнила эксперт ЕГЭ Дарья Дейген.

В разных колледжах программу старшей школы могут преподавать один или два года. Соответственно, в зависимости от колледжа и от программы, студент может сдавать ЕГЭ после первого или после второго курса ссуза.

Зарегистрироваться на ЕГЭ выпускник колледжа может так же, как и выпускник школы прошлых лет.

Как оспорить результаты ЕГЭ

Если вы не согласны с результатами выставленных баллов за ЕГЭ, можно подать апелляцию. Но нужно помнить, что в этом случае необходимо привести весомые доказательства, чтобы доказать свою правоту.

Апелляцию можно подать, если:

Была нарушена организация проведения госэкзамена;

Вы не согласны с итоговыми баллами, выставленными за экзамен.

К первому варианту относится, например, шум во время проведения ЕГЭ, который мешал сдаче экзамена. В этом случае нужно сразу обратиться к организаторам и рассказать о проблеме. Если член комиссии зафиксирует нарушения, то сдачу экзамена могут перенести на другой день.

Во втором варианте вы подаете апелляцию, оспаривая выставленные баллы, с которыми не согласны, — если уверены, что эксперт ошибся при проверке. Сделать это можно в течение двух рабочих дней после объявления результатов.

Узнать свои баллы за ЕГЭ можно:

На портале «Госуслуги»;

На портале checkege.rustest.ru;

На портале Mos.ru — для Москвы и ege.spb.ru — для Санкт-Петербурга.

При подаче апелляции эксперты будут перепроверять работу полностью и в итоге могут как повысить баллы, так и снизить их. Поэтому перед подачей заявления о пересмотре результатов ЕГЭ посоветуйтесь с опытными педагогами.