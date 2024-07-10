Эксперт рассказала о синдроме госпитализма у детей

В психологии есть такое понятие, как синдром госпитализма. Этот синдром часто можно встретить у детей. Что это такое и как его проработать, «ФедералПресс» рассказала психолог Лариса Выжва:

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«Это когда умирали брошенные дети, оставленные дети в больницах, домах малютки, в госпиталях. Почему госпитализм? В этих учреждениях их полностью кормили, обували и одевали. То есть физические потребности младенца все были удовлетворены от и до. Но они умирали. Почему? Потому что, помимо этого, есть еще другие потребности. А эти потребности жизненно важны, и они не удовлетворялись. Поэтому, когда разобрались, что к чему, то в обязанность персонала в этих домах малюток вменили обязательно брать детей на руки, с ними как-то возиться, оказывать тактильное внимание. Ребенок рождается не то чтобы пустым, как чистый лист, он подготовлен для того, чтобы принимать сигналы внешнего мира – какие-то явные вещи или, например, настроение матери, ее внутреннее содержимое, ее переживание. Все это то, чем наполняется ребенок. Также он наполняется еще какими-то своими внутренними вещами. Но откуда они берутся? Если взять аналогию, например, с домом, где дом считается неким символом личности человека, то ребенок рождается как бы с планом этого дома. Это и есть некий самый-самый нулевой цикл. То есть все размечено, все понятно, где что должно быть. Все это самый-самый первый фундамент, который проложен внутри. И чем это будет наполнено, как будет выстроено дальше, какие возведутся процессы – все это дальнейшее прижизненное формирование».



Напомним, материальные блага – это далеко не все, что могут дать родители детям. Кроме них, есть еще духовная сторона воспитания и взаимодействия. Психолог Лариса Выжва рассказала «ФедералПресс», какую роль в жизни ребенка на самом деле занимают мать и отец.