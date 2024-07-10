Родителям объяснили, что делать, если дети ругаются из-за игрушек

Чтобы избежать детских конфликтов из-за игрушек и личных вещей, родителям необходимо определить статус этих предметов. Такой совет в беседе с РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

© Газета.Ru

В качестве примера она привела ситуацию, при которой старшему ребенку купили конструктор раньше, чем младший научился в него играть, и для него это личная вещь. Младший ребенок может играть в этот конструктор только с разрешения старшего, это важно объяснить малышу, отметила специалист.

«Проговорите с ними это, вместе установите правила пользования, выделите каждому полку для личных вещей, а на общую полку кладите предметы для совместного пользования. Слова «ты же старший и должен…» в спорах детей лишь усугубляют ситуацию», — предупредила психолог.



Клинический психолог, основатель Mindful Relationship Coaching Ирина Найдина до этого рассказала, что делать, если дети постоянно просят подарки. По ее словам, необходимо научить ребенка разбираться в своих желаниях. Стоит обсудить с ним, почему он хочет эту вещь. Это поможет ребенку учиться принимать решения и бережно относиться к тому, что он имеет.