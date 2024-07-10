Как помочь девочке-подростку справиться с изменениями тела

Следить за здоровьем девочек в предподростковом (8−13 лет) и подростковом возрасте (14−19 лет) имеет огромное значение, поскольку именно в этот период происходит активное формирование физиологии и психологии ребёнка. Здоровье в этом возрасте является ключом к правильному развитию и формированию будущего состояния организма.

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Тлум.Ру разбирается, как помогать своим дочерям в этот непростой период, поспособствовать выработке здоровых привычек, которые будут поддерживать их тело в хорошей форме, не нанося вреда самооценке и не способствуя формированию расстройства пищевого поведения.

Почему это важно?

В подростковом возрасте происходит резкий скачок в росте и развитии, что приводит к повышенной потребности организма в питательных веществах, витаминах и минералах. Недостаток необходимых элементов может привести к нарушениям в развитии и проблемам с здоровьем как в период подросткового развития, так и в дальнейшем жизни. Для девочек это особенно важно, так как изменения в организме часто сопровождаются эмоциональными колебаниями, а ожидания окружающих по поводу их поведения и внешнего вида могут оказывать сильное давление.

Большинство десяти-двенадцатилетних девочек застенчивы, обеспокоены изменением своего тела и поведением сверстников и боятся потерять связь со своими родителями, пока они вступают в новую, чуть более независимую жизнь.

Поддержка и забота родных помогут девочкам-подросткам справиться с возникшими проблемами, улучшат самочувствие и способствуют психологической устойчивости.

Как родители могут помочь?

№ 1. Фокус не на внешности

А на чём? На физической форме! Говорить дочери, чтол она должна заниматься спортом только для того, чтобы оставаться привлекательной — не лучшая идея, ведь это лишь поощряет самообъективацию, которая лежит в основе расстройств пищевого поведения. Вместо этого поощряйте ежедневную физическую активность, чтобы дочь оставалась в форме.

Уроки физкультуры в школе редко имеют отношение к спорту — лучше заниматься чем-то во внеклассное время, а ещё больше дочери понравится, если вы поддержите её увлечения. Ей нравится корейский поп? Сейчас есть секции K-Pop танцев. Она любит животных? Возможно, ей понравится верховая езда. Занятия спортом должны приносить радость, иначе ребёнок просто не захочет на них ходить.

№ 2. Займитесь питанием вашей семьи

Потребление обработанных пищевых продуктов может убить «хорошие» бактерии, и «плохие» бактерии возьмут верх — а от этого зависит не только наша фигура, но и, что ещё важнее, здоровье. Однако фаст-фуд — это вкусно (и не просто так, ведь добавки в них специально предназначены для того, чтобы мы хотели потреблять ещё больше такой еды), и просто говорить ребёнку не питаться так — не самая действенная тактика.

Лучше займитесь здоровьем всей своей семьи, прививая себе и детям здоровое питание. Давайте дочери еду с собой в школу — так можно проконтролировать, что в обеде не будет ничего вредного. Полезная еда бывает вкусной, если научиться правильно её готовить — кстати, этим можно заняться вместе с ребёнком. Ещё один лайфхак — рассказать дочери о том, что компании агрессивно нацелены на детей и подростков, чтобы заставить их покупать нездоровую пищу, даже несмотря на то, что они хорошо осведомлены о негативном воздействии на здоровье. Тут может сработать стремление детей в подростковом возрасте сопротивляться любому навязыванию со стороны.

№ 3. Пообщайтесь с ребёнком на тему еды

Большинство детей воспринимают фаст-фуд как угощение, так что, когда они выпрашивают поход за бургером или очередную вкусняшку в магазине, задача родителей — просто вежливо сказать «нет», точно так же, как вы устанавливаете ограничения во всем остальном. Но при этом очень важно эмоции, стоящие за тягой дочери к еде. Большинство из нас жаждут «комфортной» еды, когда мы чувствуем внутри себя некомфортные эмоции — скуку, грусть, тревогу. Подростковый возраст — непростое время, и негативные эмоции в этот период оказываются особенно сильными.

Спросите дочь, она самом деле физически голодна, или чипсы просто звучят хорошо? аже если вы не хотите превращать фаст-фуд в запрещённые продукты, вы, вероятно, захотите сохранить их для особых случаев. Предложите вместо чипсов морковные палочки или кусочек сыра — если ребёнок отказывается от такой еды, вероятно, он не голоден физически.

№ 4. Переосмыслите свои взгляды

Возможно, вы слишком сильно давите на свою дочь? Если соотношение веса и роста вашей дочери соответствует норме, она всё ещё может считать себя толстой. Девочки обычно прибавляют в весе по мере приближения к половому созреванию, и это не вредно для здоровья. Начните с сознательного отказа от идеи, что ваша дочь должна соответствовать параметрам 90−60−90 или другим стандартам, принятым в обществе, и, если вы всё ещё переживаете, что ваша дочь обладает лишним весом, поговорите с её врачом — и, что очень важно, в отсутствие самой девочки, чтобы не травмировать её.

Если педиатр считает, что у вашей дочери избыточный вес, готовьте здоровую пищу и научите свою дочь питаться ей вне дома. Это постепенно поможет ей стабилизироваться на более здоровом весе, и это пойдет на пользу всем членам вашей семьи. Хотите съесть бургер? Сделайте это вне дома, чтобы дети этого не видели.

№ 5. Будьте хорошим примером для своей дочери

Дети с большей вероятностью будут иметь серьезные проблемы с весом, если их родители постоянно сидят на ограничивающей диете (не лечебной) и переедают (обычно эти два фактора встречаются одновременно).

Признайте свои собственные проблемы, связанные с едой и своим телом, и примите решение их излечить. Никогда не говорите ничего плохого о своём теле и не комментируйте тела других женщин, чтобы подать дочери хороший пример.

№ 6. Откажитесь от лишений как для себя, так и для дочери

Наслаждайтесь всеми удовольствиями жизни: пенной ванной, свежим утренним кофе, хорошей растяжкой, пением птиц, красотой парка, тёплым солнцем, вкусной (и полезной) едой. Не делайте сладкие и вредные угощения частью своей повседневной жизни (кроме фруктов), но, когда они встречаются на вашем пути, не отказывайтесь от них.

Лишение себя всего лишь усиливает тягу к чему-либо. И никогда не пропускайте приемы пищи, поскольку это вызывает голод, который заставляет нас выбирать фастфуд и вредную пищу. Объясните дочери, что стресс и недостаток сна повышают уровень кортизола, который является мощным триггером аппетита, заставляет тело прибавлять в весе, делает нас более раздражительными, а также мешает заснуть по ночам.

№ 7. Сосредоточьтесь на позитиве

Скажите дочери, что вы обожаете её такой, какая она есть. На что мы обращаем внимание в наших детях — то и помогает им расти и становиться лучше. Говорите девочке приятные вещи, отмечайте её достижения, рассказывайте, как гордитесь ей.

Иногда то, что нас видят, принимают и слушают, утоляет наш эмоциональный голод лучше, чем физическая еда. И, наоборот, нехватка тепла от близких может стать причиной переедания от нервов и стресса.

Регулярное медицинское наблюдение, здоровое питание, физические нагрузки и поддержка со стороны родителей, друзей и близких играют важную роль в формировании здорового образа жизни девушек в период предподросткового и подросткового возраста. Это позволит им вырасти счастливыми, крепкими и здоровыми, а также в будущем избежать многих проблем, связанных с здоровьем.