Московский психолог рассказал, как наладить контакт с ребенком

Совместный досуг поможет не только найти взаимопонимание в семье, но и научит ребенка действовать в команде, преодолевать трудности и двигаться к цели, позволит снять эмоциональное напряжение и поверить в себя.

© Вечерняя Москва

Лето — пора каникул и отпусков. Чем заняться, что бы летний отдых был увлекательным как для детей, так и для родителей? Конечно же, совместной игрой, уверены специалисты Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки. Педагог-психолог Светлана Трубачева и инструктор по адаптивной физической культуре Татьяна Симонова составили подборку дворовых игр для семейного отдыха.

Игра — неисчерпаемый источник вдохновения. Она создает пространство для активного взаимодействия и способствует укреплению отношений между членами семьи. Такой вид совместного досуга заряжает положительными эмоциями, позволяет насладиться общением друг с другом, наладить контакт с ребенком и улучшить эмоциональный климат в семье. Игра может стать связующим звеном между поколениями, ведь когда-то родители тоже были маленькими, и теперь могут научить собственных детей любимым развлечениям.

«Горячо — холодно»

Игра способствует развитию взаимопонимания между участниками. В ней может быть много ведущих и один игрок. Ведущие прячут предмет (например, игрушку), а игрок должен отыскать его с помощью подсказок «горячо» (если игрок близко к предмету) и «холодно» (если предмет спрятан в другом месте). Не старайтесь слишком тщательно спрятать вещь, иначе ребенку может наскучить долго бродить в его поисках. Игра увлечет тогда, когда поиски удаются быстро, а смена игроков происходит динамично.

«Сардины»

Это один из необычных вариантов игр в прятки. Прячется один игрок, все остальные закрывают глаза и считают до 30. Если дети маленькие и не умеют считать, можно всем вместе рассказать какой-нибудь стишок. После этого все расходятся в разные стороны и начинают поодиночке искать того, кто спрятался. Все, кто его находит, прячутся вместе с ним в том же месте. Тот, кто остался последним, будет прятаться в следующий раз. Игра учит действовать в команде, развивает навыки самоконтроля и внимание.

«Карусель»

Подвесьте мяч на длинной веревке: можно воспользоваться пакетом или скотчем. Вокруг себя разложите любые предметы: листья, шишки, камешки, веточки или игрушки. Далее взрослый начинает раскручивать вокруг себя мяч довольно низко к земле. Игрокам в это время нужно успеть забежать в центр круга, взять любой предмет и вернуться на место, чтобы мяч не задел. Детям необходимо собрать как можно больше предметов. Внимательно контролируйте мяч во время вращения, чтобы исключить травмы. Такая игра позволяет снять эмоциональное напряжение и получить поддержку близких, тренирует ловкость и скорость реакции.

«Квест» на детской площадке

На детских площадках всегда есть достаточное количество оборудования, которым можно пользоваться для активного отдыха. Спрячьте любой приз и заранее подготовьте карту его поиска. Предложите ребенку пройти разные испытания, преодолевая препятствия в виде лестниц, горок, песочниц, каруселей — всего того, чем оборудованы площадки у дома. Найти приз после увлекательных испытаний будет для ребенка событием, которое помогает поверить в себя и повысить самооценку. Такой вид игры учит вместе преодолевать трудности и двигаться к цели.

Это далеко не все, во что можно поиграть всей семьей. Придумайте вместе новую игру или поменяйте правила старой. Пригласите с собой на прогулку друзей — играть будет еще интереснее и веселее.

По вопросам развития и воспитания ребенка родители могут обратиться за бесплатной консультацией к специалисту Городского психолого-педагогического центра по телефону +7 800 250-11-91, или заполнив онлайн-форму. На сайте Городского психолого-педагогического центра в разделе «Полезные материалы» размещены видеозаписи вебинаров с участием специалистов, видеоролики с советами психологов, плакаты, которые помогут родителям лучше узнать и понять своих детей, научиться конструктивно с ними взаимодействовать и укреплять семейные отношения.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».