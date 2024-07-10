Гинеколог предупредил женщин о возможности забеременеть в период менопаузы

Большинство женщин уверены, что в период менопаузы забеременеть нельзя. Но случаи из медицинской практики доказывают обратное. За разъяснением ситуации «Клопс» обратился к калининградскому врачу-гинекологу Наталии Супранович.

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Примерно с 40-45 лет выработка женских половых гормонов, эстрогенов, постепенно начинает снижаться, рассказывает доктор. Появляются задержки цикла, и дамы входят в менопаузальный переход. Длительность этого периода у всех индивидуальная, иногда занимает 10-15 лет.

«Задержка месячных может продолжаться месяц, два и более. Репродуктивная функция женщин сохраняется, хоть и постепенно угасает», — обратила внимание гинеколог.



Говорить о начале менопаузы следует тогда, когда менструация не приходит 12 и более месяцев. Однако в течение одного-двух лет после последних месячных женщина всё ещё может забеременеть.

«Шансы, конечно, крайне малы, но они есть. Поэтому надёжная контрацепция очень важна», — предупредила Супранович.



Кроме отсутствия месячных дамы сталкиваются с рядом других симптомов, которые в медицине называют климаксом. А именно: приливы жара, повышенная потливость, бессонница, депрессия.

«Чтобы удостовериться, начался ли период менопаузы, можно воспользоваться специальным тестом, который продаётся в аптеках. Нехитрое устройство поможет женщине прояснить ситуацию», — подытожила гинеколог.



Диетолог дал рекомендации по питанию в период менопаузы.