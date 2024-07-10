Пять признаков того, что вы слишком строги к своему ребенку
Выстроить гармоничные, доверительные отношения с ребенком не такая простая задача, как может показаться. Порой отцы и матери наносят ущерб психическому здоровья своим наследникам, даже не подозревая об этом. Психологи назвали самые распространенные признаки чрезмерной строгости, от которых стоит отказаться родителям.
Физическая грубость
Шлепать ребенка, тащить его за руки или хлопать по ним – не самые экологичные варианты воздействия. Они вызывают дискомфорт и подрывают ощущение безопасности, что непозволительно для взаимоотношений родителя и чада.
Резкий тон
Теряя терпение, родители начинают повышать голос на ребенка, однако это и не эффективно, и не гуманно. Если у вас есть просьба, лучше озвучить ее спокойным тоном, присев на корточки перед малышом, отмечают специалисты.
Обесценивание
Фразы «мне все равно, что ты хочешь» и «потому что я так сказал/-а» при общении с детьми использовать не стоит. Если они не хотят, например, есть полезное блюдо или делать уроки, объясните, почему это необходимо, а не игнорируйте противоположную точку зрения.
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Акцент на негативе
Хвалите ребенка за его достижения, даже незначительные, и не акцентируйте внимание на уже допущенных ошибках. Допускать их – абсолютно нормальное явление, особенно в раннем возрасте.
Строгие правила
Чрезмерная строгость ни к чему хорошему не ведет. Правила, установленные для ребенка, должны быть рациональными и гуманными. И отходить от них в зависимости от ситуации нормально.
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