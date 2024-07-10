Пять признаков того, что вы слишком строги к своему ребенку

Выстроить гармоничные, доверительные отношения с ребенком не такая простая задача, как может показаться. Порой отцы и матери наносят ущерб психическому здоровья своим наследникам, даже не подозревая об этом. Психологи назвали самые распространенные признаки чрезмерной строгости, от которых стоит отказаться родителям.

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Физическая грубость

Шлепать ребенка, тащить его за руки или хлопать по ним – не самые экологичные варианты воздействия. Они вызывают дискомфорт и подрывают ощущение безопасности, что непозволительно для взаимоотношений родителя и чада.

Резкий тон

Теряя терпение, родители начинают повышать голос на ребенка, однако это и не эффективно, и не гуманно. Если у вас есть просьба, лучше озвучить ее спокойным тоном, присев на корточки перед малышом, отмечают специалисты.

Обесценивание

Фразы «мне все равно, что ты хочешь» и «потому что я так сказал/-а» при общении с детьми использовать не стоит. Если они не хотят, например, есть полезное блюдо или делать уроки, объясните, почему это необходимо, а не игнорируйте противоположную точку зрения.

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Акцент на негативе

Хвалите ребенка за его достижения, даже незначительные, и не акцентируйте внимание на уже допущенных ошибках. Допускать их – абсолютно нормальное явление, особенно в раннем возрасте.

Строгие правила

Чрезмерная строгость ни к чему хорошему не ведет. Правила, установленные для ребенка, должны быть рациональными и гуманными. И отходить от них в зависимости от ситуации нормально.

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