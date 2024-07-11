Назван лучший способ распознать, что подросток пришел с прогулки пьяным

Если ребенок изменил привычное поведение, то это может говорить о его нетрезвом состоянии, рассказала NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. Она объяснила, что к таким признакам относится агрессия, «взгляд в пол» и скрытность.

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Если ребенок/подросток начинает вести себя необычным образом, например скрывается, что-то прячет, опускает глаза в пол, быстро ложится спать после возвращения с прогулки или гостей, это может быть признаком употребления вредных веществ, — отметила психолог.



Также родителям стоим обратить внимание на физические симптомы: запах алкоголя, дыма, необычных зарядных устройств, гаджетов, странный сладкий запах, жирные пятна на одежде, изменения в голосе, тревожность, расширенные зрачки, сонливость или беспокойство. Маденко подчеркнула, что если подросток нередко приходит домой поздно и с измененным настроением, то это сигнал к более внимательному изучению ситуации.

Ранее врач-психотерапевт Олеся Жихарева предупредила, что если ругать ребенка за то, что он плохо сдал ОГЭ, ЕГЭ или другой экзамен, у него может начаться невроз. Врач отметила, что, если поддержки нет, у ребенка может произойти разрыв с родителями. Из-за этого иногда случается формирование психических расстройств, например появляется депрессия. В самых тяжелых случаях у ребенка могут возникнуть суицидальные мысли.