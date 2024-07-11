Милонов: запрет идеологии чайлдфри «никак не отразится» на бездетных людях

У россиян, не стремящихся оставить потомство, «свой путь и своё наказание». Они несчастны.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Я предлагал кроме ЛГБТ* чайлдфри как политическое движение, это некая политическая философия, концепция, которая существует. Мы говорим, чайлдфри не люди, у которых нет детей или по каким-то причинам они даже сознательно их не хотят иметь, это не апологеты этого движения. Мы говорим о философии, то есть политическое движение, любая идеология, стремится к чему — к пропаганде, распространению и доказывает превосходство себя над другими. Поэтому если мы говорим о чайлдфри как о идеологии, она должна быть запрещена. Но это никак не отразится на людях. Гомосеки, геи спокойно себе живут в Москве, никто их не трогает. Потому что и нет в этом никакой необходимости. У каждого свой путь и у каждого своё наказание. Я особо счастливых людей среди них не наблюдаю. Действительно, тяжёлая трагедия для людей стала. Но если мы вывели этого из политического контекста, всё, тема ушла на нет».



Ранее в СПЧ сочли «радикализацией» запрет идеологии чайлдфри в РФ.

Полное интервью читайте на сайте.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.