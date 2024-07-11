Педиатр рассказала о вреде кофе для детей

Педиатр «СМ-Клиники» для детей Виктория Кострицкая заявила о вреде кофе для детского здоровья.

«В ходе многочисленных исследований уже давно выяснилось, что кофе для взрослых в умеренных количествах обладает положительным эффектом. Но детский организм по своему строению и физиологии всё же отличается», — сказала она в беседе с РИАМО.



Как отметила Кострицкая, кофе содержит около 100 соединений, которые оказывают разное влияние на детский организм. Например, они могут повышать уровень холестерина.

«Кроме того, нервная система ребёнка ещё зреет и легко подвергается гипервозбудимости, соединения в кофе активируют симпатическую нервную систему и могут приводить к повышению артериального давления, влиять на сознание и настроение как остро, так и хронически», — сообщила врач.



По её словам, избыточное потребление кофеина способно привести к развитию артрита.

Ранее бывший врач-реаниматолог и терапевт Андрей Звонков посоветовал не оставлять маленьких детей без присмотра в жару.