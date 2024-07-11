Эксперт прокомментировал идею отмены ЕГЭ в России

Доктор физико-математических наук, профессор ННГУ им. Лобачевского Евгений Чупрунов высказался по поводу отмены ЕГЭ в российских школах. Беседовали с ним журналисты радио «Комсомольская правда — Нижний Новгород».

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По мнению нижегородского профессора, для начала стоит вспомнить, для чего, собственно, вводили ЕГЭ в России. Тогда это требовалось для обеспечения объективности оценки знаний школьников. Десятилетие спустя показало, что такая цель была достигнута. В качестве примера он привел свой преподавательский опыт, подчеркнув, что полученные на выпускных экзаменах оценки соответствуют тому, что он видит на занятиях со студентами.

«ЕГЭ — это линейка, результат измерений. Поэтому не надо к ЕГЭ приписывать мотивацию знаний, работу. ЕГЭ только констатирует результат, полученный за 11 лет обучения в школе, не более того», — подчеркнул Евгений Чупрунов.



По мнению инициаторов, выпускные экзамены не позволяют в нужной мере оценить качество полученных знаний, а также «морально уничтожают» учеников на фоне сильнейшего стресса.