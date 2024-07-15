Пять правил, чтобы уберечь детей от падения из окон

Забыть о распахнутых окнах и не надеяться на москитные сетки — недавние трагедии с детьми в Калининградской области напомнили взрослым об ответственности. Как уберечь малышей, «Клопс» рассказали замначальника ПДН регионального УМВД Екатерина Митрофанова и замначальника пресс-службы регионального МЧС Мария Ёлкина

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«С приходом жары статистика таких вот трагичных случаев у нас ползёт вверх. Например, в мае был прямо-таки всплеск. И вот вчера два случая», — сокрушается Митрофанова.



В группе риска дети от года до восьми лет. Особенно часто трагедии происходят с малышами.

«Как только ребёнок начинает вставать, ходить и способен забраться на подоконник — родителям надо быть начеку. Исследуя мир, дети могут проявлять находчивость: взять табуретку, забраться на подоконник и вывалиться в распахнутое окно. Так что надо заранее позаботиться о безопасной среде», — говорит Екатерина Митрофанова.



По словам экспертов, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Забудьте о распахнутых окнах, если дома есть ребёнок. Пока малыш ещё не может открыть окно сам, ограничьтесь форточками, которые открываются внутрь.

2. Установите на окна блокираторы, а если их нет уберите ручки.

3. Москитные сетки не выдержат вес ребёнка и создают иллюзию закрытого окна: дети любят опираться на них и выпадают вместе с сетками.

4. Следите за тем, чтобы ребёнок не играл на балконе без вашего присмотра. Бывали случаи, когда дети подставляли стулья, свешивались вниз и падали.

5. Ребёнок не может находиться без присмотра в помещении, если есть хоть малейшая вероятность, что он сможет самостоятельно открыть окно. Оставляя младших детей под присмотр старших детей или родственников необходимо позаботиться о безопасности и провести разъяснительную беседу.