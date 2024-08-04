Топ-7 методов мотивации, которые используют в лучших частных школах

Мотивация к учебе и поддержка детей – неотъемлемая часть учебного процесса, которая отчасти ложится на плечи педагогов.

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Современные дети все чаще отказываются постигать основы тригонометрии и разбираться в хитросплетениях химических формул только потому, что им «это не пригодится» или «не увлекает». О том, к каким методами мотивации прибегают в частных школах рассказал Рамблеру эксперт в сфере образования Денис Бикбаев.

Почему у детей пропадает интерес к учебе?

Причин, почему дети не хотят ходить в школу, много: от отсутствия интереса (скучно на уроках), до сложностей в отношениях со сверстниками и непонимания цели обучения.

Нежелание посещать уроки может быть сигналом о том, что ребенок столкнулся со сложными обстоятельствами и ему требуется поддержка. В каждом случае важно найти подход и заинтересовать ребенка учебой. Денис Бикбаев Преподаватель, учредитель школы, общественный деятель

Интерес и радость от достижения результатов должны оставаться основными переживаниями школьников в процессе обучения. Важно учитывать запросы и интересы детей, а они связаны с особенностями личности и способностями ребенка. Все дети разные, и к каждому требуется найти индивидуальный подход. Если в классе 15 учеников, задача осуществима. Но работая с большим классом учитель не может удержать внимание всех детей и одинаково их мотивировать.

Методы мотивации

Мотивация к учебной деятельности сводится к трем составляющим. Сперва создаются условия для возникновения у ребенка потребности к обучению – «хочу». После переходят к этапу «надо» – ставят задачи и цели. Чем конкретнее, тем лучше. Далее педагог устанавливает рамки или обязательные результаты обучения, формируя у учащегося его «могу». «Получилось!» – самый мощный стимул в обучении. Достигнув цели, ученики чувствуют себя увереннее, что подкрепляет мотивацию». Денис Бикбаев Преподаватель, учредитель школы, общественный деятель

Методов мотивации несколько и, как правило, их используют комплексно.

Эмоциональные. Поощрение и создание системы бонусов. Например, возможность самостоятельно выбрать задание или тему следующего урока. Познавательные. Детям от природы свойственно стремление к познанию. Интерес «подогревают» созданием ситуаций, требующих нестандартного решения или работой в группе. Волевые. Важны точно сформулированные и измеримые требования. Планка должна быть высокой, но реалистичной. Это дает ребенку понимание «к какому результату стремиться» и формирует ответственное отношение к учебе. Социальные. Знакомство с практической стороной обучения. Ученикам объясняют, как изученный материал пригодится в жизни. Посредством такой мотивации ребенок ощущает значимость полученных знаний.

По словам эксперта, частные школы прибегают к интересному методу мотивации – связывают уроки с реальной жизнью. Так школьники могут ассоциировать учебный процесс с повседневностью, и их интерес повышается.

Шесть признаков того, что вы слишком строги к ребенку

Помимо перечисленных методов мотивации, важно упомянуть, что нельзя противостоять ребенку – лучше давать детям шанс попробовать, обговорив условия. В случае неудачи, ученику предоставлять еще одну попытку для анализа работы и исправления недочетов. Это показывает, как знания обеспечивают успех. Дать самостоятельность – позволять учащимся организовывать процесс выполнения творческих заданий и отмечать успехи. Учитывать степень сложности – слишком сложная задача лишает мотивации. Ребенок должен ощущать достижимость успеха. Лучше ставить краткосрочные цели и отмечать их достижение. Не менее важна позитивная обратная связь. Детям нужно создать условия, при которых они могут верить в себя и не бояться ошибаться.