Выпускница рассказала, как сдать ЕГЭ на 400 баллов

Как сдать ЕГЭ на 400 баллов. История выпускницы-рекордсменки
"Подготовка начинается с 1-го класса"
Александра Оглоблина, выпускница Бауманской инженерной школы №1580, сдавала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Сейчас она выбирает, в каком вузе продолжить обучение.
"Я не готовилась с репетиторами, потому что училась в профильной школе и наша программа выше уровня экзамена, так что к концу 10-го класса мы почти все темы прошли, — говорит Александра. — Если возникали вопросы или я чувствовала себя неуверенно в какой-то теме, то сама искала материалы, а также решала усложненные задачи".
По словам выпускницы, она перфекционист и всегда ищет пути самосовершенствования.
"Думаю, что эта черта характера помогла мне достичь высоких результатов", — признается она.
Девушка отметила, что подготовиться хорошо к экзаменам ей также помогло участие в большом количестве олимпиад.
"В 10-м классе я заработала БВИ (право на поступление "без вступительных испытаний" — прим. ТАСС), став победителем олимпиады, поэтому фактически я уже поступила на выбранное направление. Достаточно было только подтвердить олимпиаду", — рассказывает Александра Оглоблина. "Вообще я считаю, что подготовка начинается с 1-го класса — это выполнение всех домашних заданий, посещение занятий, целеустремленность, дисциплина и трудолюбие", — считает выпускница.
По словам Александры, "подготовка — это весь период обучения в школе".
"Я ответственно подходила к процессу обучения, всегда выполняла домашние задания качественно и в полном объеме. Посчитать количество часов, потраченных на подготовку, сложно. Как правило, уроки в школе заканчивались около 16.00. Приходя домой, делала небольшой перерыв: играла на гитаре, пела, рисовала, а затем садилась за домашку", — вспоминает Александра Оглоблина.
Девушка говорит, что поставила себе цель получить высокие баллы и в технических предметах чувствовала себя более уверенно.
"На то это и точные науки. Я понимала, что в ЕГЭ по русскому могут встречаться спорные моменты — к примеру, оценивание сочинения, да и некоторые задания из тестовой части, поэтому готовилась усиленно по этому предмету", — рассказывает она.
При этом на экзамене по русскому языку, по мнению экспертов и учителей, в итоге ей достался самый сложный вариант — текст Валентина Распутина.
"А по профильным предметам я участвовала в олимпиадах, решала более сложные задачи на уроках в школе и самостоятельно дома, благодаря чему чувствовала меньшее волнение на экзамене", — говорит Александра Оглоблина.
По ее словам, родители видели, как она усердно готовилась, поэтому ожидали высоких результатов.
"Среди одноклассников многие порадовались за меня и поздравили. У нас очень сильный класс, ребята целеустремленные", — отметила девушка. "Я, как и любой другой человек, настраивалась на высокий результат, но если бы не получила 400, то не расстроилась бы", — признается она.
"Ей хотелось узнать все досконально"
"Александра училась в очень сильном классе, — говорит Екатерина Туркова, классный руководитель девушки, учительница русского языка и литературы. — У нас кроме Саши еще восемь медалистов и стобалльников. А в школе есть ученица, набравшая 300 баллов, так что ребята, с которыми общалась Саша, тоже оказались на высоте".
Комментируя метод подготовки Александры к экзаменам, учительница подчеркнула, что в течение учебного года было проведено большое количество контрольных и репетиционных мероприятий, а также домашних заданий в формате ЕГЭ, "поэтому тестовых материалов у выпускницы было предостаточно".
"С самого начала было понятно, что Александра целеустремленная и ответственная ученица: она всегда задавала вопросы по домашней работе, уточняла моменты, которые казались ей сложными. Но самое главное, Саша всегда была полностью вовлечена в процесс учебы, никогда не оставляла на потом нерешенные вопросы, ей хотелось узнать все досконально", — рассказывает Екатерина Туркова.
Отвечая на вопрос, какие качества характера помогли добиться таких высоких результатов, классная руководительница отметила, что выпускнице удалось это сделать "благодаря несокрушимой силе воли, самодисциплине, поддержке семьи, учителей и друзей, а также стремлению сделать все как можно лучше, чтобы в душе не было сомнений, что что-то недоделано".
Комментируя отношения Александры с одноклассниками, Екатерина Туркова подчеркнула, что "она всегда готова прийти на помощь друзьям, Саше безоговорочно доверяли одноклассники, и она была бессменной старостой в классе в течение нескольких лет".
"Убрать ЕГЭ — это просто все убить"
"Она не то чтобы готовилась больше, она изначально хорошо решала, — считает Юрий Калмыков, учитель Александры по информатике. — Понимаете, у нее есть большой интерес, поэтому главное, что она хотела получить знания, и она их получала. Именно не для ЕГЭ, а в принципе она работала по информатике, а подготовка к ЕГЭ — это уже побочный элемент, то есть если бы вначале она не научилась программировать, то никакая подготовка не помогла бы".
Он отметил, что Александра перешла к нему в 8-м классе, "соответственно, все эти четыре года она старалась делать всегда и все".
"Если что-то не получалось, всегда спрашивала, выясняла, то есть у нее было желание именно получить эти знания. Ну и, конечно, большое трудолюбие, потому что в любом случае, во-первых, должна голова хорошо работать, а она у нее отлично работает, и, во-вторых, — трудолюбие. Если только одно из двух, то не получится", — говорит учитель.
Отвечая на вопрос, откуда у выпускницы такой интерес к программированию, он отметил, что у нее изначально было особое внимание к точным наукам.
"Она пришла к нам в 8-й класс и не умела программировать, но ей это понравилось. У нас специальная школа, то есть мы отдельно еще отбираем детей в информационный класс. Вот она сразу же отобралась ко мне в такой класс, но мы туда отбирали не по принципу, кто умеет программировать, а тех, кто соображает. То есть программировать я научу любого, главное, чтобы ученик хотел. Вот она и была из тех, кто хотел, и именно голова работала", — рассказывает он.
По словам педагога, чтобы правильно готовиться к экзаменам по техническим предметам, "вначале надо научиться, а потом уже тренироваться на конкретных вариантах".
"Есть преподаватели, которые сразу начинают с решения задач и тренировки, но если вначале человека не научить, то теряется смысл. Ведь ЕГЭ — это не тренировка. Тренировка нужна в последний момент, на этапе финальной подготовки к экзамену, а сначала необходимо научиться. И вот у нее это получилось", — поясняет Юрий Калмыков. "К тому же все равно большинство задач сейчас, по крайней мере в информатике, решаются через программирование, без него решается всего несколько задач. И если человек способный, если он хоть немного готовится, они не доставляют сложности", — говорит он.
Юрий Калмыков "сильно отрицательно" относится к возможной отмене единого государственного экзамена.
"Во-первых, ЕГЭ замечательно выполняет функцию ранжирования: кто умнее, кто больше работает, тот получает больше баллов. Я с 89-го года преподаю, десятки лет выпускаю классы и могу сказать, что, сколько бы ребята ни сдавали ЕГЭ, этот экзамен ранжировал их приблизительно так, как и я бы их ранжировал, — говорит учитель. — А обычный экзамен, где ранжировка маленькая, всего в три балла, поскольку оценки варьируются от тройки до пятерки, этого не дает". "Во-вторых, ЕГЭ идет четыре часа, ученик получает кучу заданий, мы проверяем у него каждую тему, а на обычном экзамене проверяется две-три темы. Кому-то не повезло, попалась та единственная тема, которую он не знал, и выпускник провалился. Или, наоборот, попалось именно то, что он только и знал, и вот уже как бы сдал на отлично. Получается, что обычный экзамен гораздо менее честный, чем ЕГЭ, и поэтому убрать ЕГЭ — это просто все убить", — считает он.
По его словам, ЕГЭ позволяет проверить, насколько человек готов.
"Я не касаюсь гуманитарных предметов, это не моя компетенция, но если брать технические предметы, физику, математику, информатику, то ЕГЭ замечательно выполняет свою роль, поскольку позволяет именно ранжировать учеников", — пояснил учитель.