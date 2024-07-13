Выпускница рассказала, как сдать ЕГЭ на 400 баллов

"Подготовка начинается с 1-го класса"

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Александра Оглоблина, выпускница Бауманской инженерной школы №1580, сдавала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Сейчас она выбирает, в каком вузе продолжить обучение.

"Я не готовилась с репетиторами, потому что училась в профильной школе и наша программа выше уровня экзамена, так что к концу 10-го класса мы почти все темы прошли, — говорит Александра. — Если возникали вопросы или я чувствовала себя неуверенно в какой-то теме, то сама искала материалы, а также решала усложненные задачи".



По словам выпускницы, она перфекционист и всегда ищет пути самосовершенствования.

"Думаю, что эта черта характера помогла мне достичь высоких результатов", — признается она.



Девушка отметила, что подготовиться хорошо к экзаменам ей также помогло участие в большом количестве олимпиад.

"В 10-м классе я заработала БВИ (право на поступление "без вступительных испытаний" — прим. ТАСС), став победителем олимпиады, поэтому фактически я уже поступила на выбранное направление. Достаточно было только подтвердить олимпиаду", — рассказывает Александра Оглоблина. "Вообще я считаю, что подготовка начинается с 1-го класса — это выполнение всех домашних заданий, посещение занятий, целеустремленность, дисциплина и трудолюбие", — считает выпускница.



По словам Александры, "подготовка — это весь период обучения в школе".

"Я ответственно подходила к процессу обучения, всегда выполняла домашние задания качественно и в полном объеме. Посчитать количество часов, потраченных на подготовку, сложно. Как правило, уроки в школе заканчивались около 16.00. Приходя домой, делала небольшой перерыв: играла на гитаре, пела, рисовала, а затем садилась за домашку", — вспоминает Александра Оглоблина.



Девушка говорит, что поставила себе цель получить высокие баллы и в технических предметах чувствовала себя более уверенно.

"На то это и точные науки. Я понимала, что в ЕГЭ по русскому могут встречаться спорные моменты — к примеру, оценивание сочинения, да и некоторые задания из тестовой части, поэтому готовилась усиленно по этому предмету", — рассказывает она.



При этом на экзамене по русскому языку, по мнению экспертов и учителей, в итоге ей достался самый сложный вариант — текст Валентина Распутина.

"А по профильным предметам я участвовала в олимпиадах, решала более сложные задачи на уроках в школе и самостоятельно дома, благодаря чему чувствовала меньшее волнение на экзамене", — говорит Александра Оглоблина.



По ее словам, родители видели, как она усердно готовилась, поэтому ожидали высоких результатов.

"Среди одноклассников многие порадовались за меня и поздравили. У нас очень сильный класс, ребята целеустремленные", — отметила девушка. "Я, как и любой другой человек, настраивалась на высокий результат, но если бы не получила 400, то не расстроилась бы", — признается она.



"Ей хотелось узнать все досконально"

"Александра училась в очень сильном классе, — говорит Екатерина Туркова, классный руководитель девушки, учительница русского языка и литературы. — У нас кроме Саши еще восемь медалистов и стобалльников. А в школе есть ученица, набравшая 300 баллов, так что ребята, с которыми общалась Саша, тоже оказались на высоте".



Комментируя метод подготовки Александры к экзаменам, учительница подчеркнула, что в течение учебного года было проведено большое количество контрольных и репетиционных мероприятий, а также домашних заданий в формате ЕГЭ, "поэтому тестовых материалов у выпускницы было предостаточно".

"С самого начала было понятно, что Александра целеустремленная и ответственная ученица: она всегда задавала вопросы по домашней работе, уточняла моменты, которые казались ей сложными. Но самое главное, Саша всегда была полностью вовлечена в процесс учебы, никогда не оставляла на потом нерешенные вопросы, ей хотелось узнать все досконально", — рассказывает Екатерина Туркова.



Отвечая на вопрос, какие качества характера помогли добиться таких высоких результатов, классная руководительница отметила, что выпускнице удалось это сделать "благодаря несокрушимой силе воли, самодисциплине, поддержке семьи, учителей и друзей, а также стремлению сделать все как можно лучше, чтобы в душе не было сомнений, что что-то недоделано".

Комментируя отношения Александры с одноклассниками, Екатерина Туркова подчеркнула, что "она всегда готова прийти на помощь друзьям, Саше безоговорочно доверяли одноклассники, и она была бессменной старостой в классе в течение нескольких лет".

"Убрать ЕГЭ — это просто все убить"

"Она не то чтобы готовилась больше, она изначально хорошо решала, — считает Юрий Калмыков, учитель Александры по информатике. — Понимаете, у нее есть большой интерес, поэтому главное, что она хотела получить знания, и она их получала. Именно не для ЕГЭ, а в принципе она работала по информатике, а подготовка к ЕГЭ — это уже побочный элемент, то есть если бы вначале она не научилась программировать, то никакая подготовка не помогла бы".



Он отметил, что Александра перешла к нему в 8-м классе, "соответственно, все эти четыре года она старалась делать всегда и все".

"Если что-то не получалось, всегда спрашивала, выясняла, то есть у нее было желание именно получить эти знания. Ну и, конечно, большое трудолюбие, потому что в любом случае, во-первых, должна голова хорошо работать, а она у нее отлично работает, и, во-вторых, — трудолюбие. Если только одно из двух, то не получится", — говорит учитель.



Отвечая на вопрос, откуда у выпускницы такой интерес к программированию, он отметил, что у нее изначально было особое внимание к точным наукам.

"Она пришла к нам в 8-й класс и не умела программировать, но ей это понравилось. У нас специальная школа, то есть мы отдельно еще отбираем детей в информационный класс. Вот она сразу же отобралась ко мне в такой класс, но мы туда отбирали не по принципу, кто умеет программировать, а тех, кто соображает. То есть программировать я научу любого, главное, чтобы ученик хотел. Вот она и была из тех, кто хотел, и именно голова работала", — рассказывает он.



По словам педагога, чтобы правильно готовиться к экзаменам по техническим предметам, "вначале надо научиться, а потом уже тренироваться на конкретных вариантах".

"Есть преподаватели, которые сразу начинают с решения задач и тренировки, но если вначале человека не научить, то теряется смысл. Ведь ЕГЭ — это не тренировка. Тренировка нужна в последний момент, на этапе финальной подготовки к экзамену, а сначала необходимо научиться. И вот у нее это получилось", — поясняет Юрий Калмыков. "К тому же все равно большинство задач сейчас, по крайней мере в информатике, решаются через программирование, без него решается всего несколько задач. И если человек способный, если он хоть немного готовится, они не доставляют сложности", — говорит он.



Юрий Калмыков "сильно отрицательно" относится к возможной отмене единого государственного экзамена.

"Во-первых, ЕГЭ замечательно выполняет функцию ранжирования: кто умнее, кто больше работает, тот получает больше баллов. Я с 89-го года преподаю, десятки лет выпускаю классы и могу сказать, что, сколько бы ребята ни сдавали ЕГЭ, этот экзамен ранжировал их приблизительно так, как и я бы их ранжировал, — говорит учитель. — А обычный экзамен, где ранжировка маленькая, всего в три балла, поскольку оценки варьируются от тройки до пятерки, этого не дает". "Во-вторых, ЕГЭ идет четыре часа, ученик получает кучу заданий, мы проверяем у него каждую тему, а на обычном экзамене проверяется две-три темы. Кому-то не повезло, попалась та единственная тема, которую он не знал, и выпускник провалился. Или, наоборот, попалось именно то, что он только и знал, и вот уже как бы сдал на отлично. Получается, что обычный экзамен гораздо менее честный, чем ЕГЭ, и поэтому убрать ЕГЭ — это просто все убить", — считает он.



По его словам, ЕГЭ позволяет проверить, насколько человек готов.