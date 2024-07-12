Топ-7 самых опасных продуктов для детей в жару

Список опасных продуктов для детей в жару: молочные и кисломолочные продукты, шашлык, блюда из жирных сортов мяса, арбузы и дыни, купленные не в сезон, и еда, приобретенная на пляже.

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Статья проверена педиатром Аллой Лисицыной (г. Краснодар), экспертом «Кубань Информ».

Как с грустью отмечают врачи, лето — прекрасное время года, которое способствует отдыху, закаливанию, оздоровлению, и хотелось бы его провести с пользой, но летним отдыхом и теплом наслаждаются еще вирусы и бактерии, которые нас окружают.

Природа вирусных инфекций

Самые распространенные из всех инфекций — кишечные, которые на 95% имеют вирусное происхождение и только в 5% случаев — бактериальное. Но все они передаются исключительно фекально-оральным путем:

Через немытые руки;

Инфицированные продукты;

Инфицированную воду.

Распространенное заблуждение, что вирусной инфекцией, в частности, энтеровирусом, аденовирусом или ротавирусом можно заразиться через продукты. На самом деле это происходит крайне редко.

Наиболее распространенный источник вирусных инфекций — вода. Прежде всего, водоемы, прибрежные морские и речные зоны, где вода загрязнена продуктами человеческой жизнедеятельности. Поэтому педиатры настоятельно не рекомендуют купать детей, особенно первых трех лет жизни, в местах общественного пользования, ибо это всегда риск инфицирования.

Основная профилактика вирусных диарей — не только чистые руки, но и избегание по возможности скопления людей, так как заболевания передаются от носителей вирусов. Сами вирусы обитают в кишечнике и сохраняют свою жизнеспособность еще 18 дней после клинического выздоровления.

Пищевые токсикоинфекции

Если говорить о пищевых токсикоинфекциях, связанных как раз с продуктами, то в большинстве случаев это бактериальные инфекции. Среди возбудителей наиболее серьезное значение имеют стафилококки, нередко — клостридии, а также другие бактерии.

Какие продукты опасны из-за риска токсикоинфекции:

1. Молочные и кисломолочные продукты

Они не подлежат длительному хранению, особенно в жаркое время года, поэтому с ними нужно быть очень осторожными. Почему маленькие дети в группе риска? Дело в том, что у детей до семи лет жизни низкая кислотность желудочного сока, поэтому даже самая малопатогенная бактерия прекрасно выживает в этих условиях, размножается и вызывает кишечные инфекции.

Важные правила, касающиеся употребления молочных и кисломолочных продуктов:

Употреблять только те продукты, которые прошли термическую обработку;

Любой молочный или кисломолочный продукт должен быть съеден в течение первых суток после изготовления или покупки. Но при условии, что он хранится в холодильнике при температуре не выше +4–5 градусов (верхняя полка);

Не давать детям домашнюю сметану, творог и другую «кисломолочку», купленную на рынке: нет гарантий, что продукт не просрочен, а условия хранения были соблюдены.

2. Мясные продукты: шашлык и другие блюда из мяса, приготовленные на углях

Алла Лисицына подчеркивает, что детям до 7–10 лет шашлык лучше вообще не давать:

«Мясо, приготовленное на углях, как правило, не пропекается в достаточной степени. Оно богато разными бактериями, и парадокс в том, что поэтому оно и вкуснее. Но такие мясные блюда не подлежат хранению и могут вызывать у детей самые разные токсикоинфекции. Поэтому шашлык из детского рациона должен быть исключен, тем более летом».



Детям нельзя давать блюда, приготовленные из жирных сортов мяса — баранины, свинины, а также сало и другие мясные продукты с жировой прослойкой.

3. Открытое детское питание, хранившееся в холодильнике

В большинстве случаев детское питание, предназначенное для малышей первых трех лет жизни, безопасно для употребления. Продукты для детского питания обрабатываются только методом стерилизации и, как правило, это УФ-обработка. Обусловлено это тем, что ультрафиолетовые лучи губительны для всех видов бактерий. Только стерилизация при температуре выше 90 градусов вызывает гибель clostrudium botullini — бактерии, которая выделяет смертельно опасный для человек яд — ботулотоксин.

Какие правила кормления нужно соблюдать, чтобы бактерии из внешней среды не попали в продукт и не вызвали отравление:

Перед тем, как открывать баночку или мягкую упаковку с детским питанием, вымыть их под краном с мылом;

Не кормить детей из открытых баночек, а перекладывать еду в мисочку или тарелку, предварительно обдав их кипятком, как и ложечку, с которой вы собираетесь кормить ребенка;

Не хранить остатки питания, чтобы докормить ребенка позже. Как поясняет эксперт «Кубань Информ», открытая упаковка может быть сразу же инфицирована бактериями из внешней среды, а температурный режим чрезвычайно способствует их размножению. Поэтому больше часа продукт в открытой упаковке хранить в холодильнике нельзя. Это правило касается детских соков и напитков в маленьких упаковках с трубочками.

Будьте очень внимательны к срокам годности и внешнему виду упаковки с детским питанием. Если крышка на стеклянной баночке не открывается без характерного хлопка, такой продукт давать ребенку нельзя. Если мягкая упаковка с пюре или соком вздулась — тоже.

Что же касается других консервированных продуктов для детей более старшего возраста, то лучше выбирать консервы, изготовленные на большом производстве заводским способом. На крупных комбинатах очень строго подходят к процессам подготовки продуктов и их стерилизации. В отличие от маленьких предприятий, которые из-за своей маломощности нередко пытаются сэкономить на различных этапах производства. Как результат — продукт может быть заражен бактерией, вызывающей ботулизм.

4. Малина, ежевика, шелковица и другие ягоды, состоящие из мелких плодов-костянок

Из-за особенностей их строения такие ягоды сложно тщательно промыть от внешних загрязнений, поэтому их лучше не давать в сыром виде детям до трех лет.

Как и свежие ягоды, протертые с сахаром: во-первых, сахар не предотвратит размножение бактерий, а, во-вторых, лишние углеводы ребенку тоже не нужны.

Куда более безопасный вариант — варить из свежих ягод морсы или варенья «пятиминутки».

Покупая на рынке ягоды и фрукты, выбирайте целые, неповрежденные. Ягоды лучше брать с веточками: так они больше защищены от попадания внутрь болезнетворных бактерий и грибов.

5. Импортные арбузы и дыни

Отдавайте предпочтение местным арбузам и дыням и покупайте их в самый сезон. Во-первых, потому что к этому времени они уже точно созревают. Во-вторых, они не требуют длительной транспортировки в отличие от импортных продуктов, которые могут повреждаться в пути. Когда целостность корки нарушена, болезнетворные бактерии и вирусы быстро попадают в мякоть. Даже если вы вырежете поврежденную часть, есть такой продукт уже нельзя.

И обязательно тщательно мойте арбузы и дыни перед употреблением, обдавая корку кипятком.

Арбузы и дыни опасны еще тем, что они способны накапливать пестициды практически на 100%. Поэтому употреблять их в пищу можно только в сезон и только те, которые выращены в том же регионе, где живете вы сами. Тогда риск отравлений сводится к минимуму.

6. Еда, продаваемая на пляжах

Никакие продукты на пляже детям покупать категорически нельзя! Отварная кукуруза, чурчхела, жареные и печеные пирожки, чебуреки, пирожные, печенье и прочая выпечка домашнего приготовления — все это источник токсикоинфекций.

7. Еда в кафе или столовых

Общепит тоже является местом риска. На что обращать внимание, выбирая заведение, чтобы покормить ребенка:

Смотрите не на интерьер, а на то, как одеты сотрудники, в каком виде содержится санузел. Если туалет в антисанитарном состоянии, то вряд ли и на кухне все благополучно;

Понаблюдайте, насколько заведение посещаемое. Если там много людей (при наличии других точек общепита), то можно довериться ему;

Для детей выбирайте блюда, которые вам знакомы, технологию приготовления которых вы знаете. Не рискуйте и не выбирайте блюда, приготовленные без тепловой обработки.

Напитки для детей

Детей нужно приучать пить воду, и давать ее летом достаточно много. Но вода должна быть бутилированной, особенно когда вы куда-то выезжаете с детьми. Никаких фонтанчиков и питьевых бюветов. Лучше покупать бутылочки небольшого объема, чтобы вода в открытой упаковке не стояла долго.

Если вы даете ребенку помимо воды какие-то другие напитки, в них не должно быть никаких тонизирующих концентратов. Даже если это негазированный напиток.

Что же касается газированных напитков, то они должны быть полностью исключены.

Поедание фруктов, сладостей, выпечки и запивание их холодной или прохладной водой (даже без газа) может вызвать у ребенка повышенное газообразование, брожение в желудке и как следствие этого — боли в животе, тошноту и даже рвоту. В свою очередь, это может стать причиной легкого обезвоживания и ухудшения самочувствия. Такое дискомфортное состояние испортит весь отдых. Более того, эти симптомы могут ввести родителей и врачей в заблуждение и быть истолкованы как признаки пищевого отравления.