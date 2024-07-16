Полезные советы для мам: как успевать все и не выгореть

Выгорание — это состояние эмоционального и физического истощения, которое часто возникает, когда человек занимается не своим делом или испытывает постоянное чувство вины и тревоги. Для работающих мам это особенно актуально, так как совмещение карьеры и семьи требует значительных усилий. Вместе с психологом Лидией Вебер разберем, как маме справиться с такой проблемой.

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Причины выгорания

Выгорание также может происходить в следующих случаях.

Перегрузка задачами: когда на вас возложено столько обязанностей, что вы забываете, как вас зовут.

Нехватка признания и поддержки. Отсутствие поддержки со стороны семьи, друзей или коллег может привести к чувству одиночества и выгоранию. Ну кто знал, что “мама” — это не просто слово, а полноценная рабочая должность 24/7?

Неумение управлять стрессом. Постоянный стресс без навыков его управления способствует развитию выгорания. Представьте, что ваша жизнь — это вечеринка, но вместо веселья вы организатор, официант и уборщик одновременно.

Отсутствие границ между работой и личной жизнью. Когда работа вторгается в личное время, это приводит к хронической усталости и эмоциональному истощению.

Чувство вины и тревоги

Работающие мамы часто сталкиваются с чувством вины и тревоги за ребёнка. Эти чувства могут быть связаны с тем, как была сформирована привязанность у самой мамы в её детстве. Если в вашем детстве была сформирована нездоровая привязанность, важно прорабатывать эти вопросы с психотерапевтом.

Работающие мамы часто сталкиваются с чувством вины и тревоги за ребёнка. Эти чувства могут быть связаны с тем, как была сформирована привязанность у самой мамы в её детстве. Если в вашем детстве была сформирована нездоровая привязанность, важно прорабатывать эти вопросы с психотерапевтом. Понимание, что ребёнку нужно качество времени, проведённого с мамой, а не его количество, помогает снизить уровень тревоги и вины. Изучение литературы по детской психологии также может помочь лучше понять потребности ребёнка и правильно организовать своё время. Лидия Вебер Интегративный психолог, коуч

Самореализация на работе

Когда работа приносит удовольствие и соответствует вашим интересам, вероятность выгорания снижается. Найдите то, что вас вдохновляет и мотивирует, и стремитесь к самореализации в этой области. Монотонная рутина и отсутствие удовлетворения от работы способствуют выгоранию, поэтому важно заниматься делом, которое вам действительно нравится. Когда работа вызывает радость и удовлетворение, это положительно влияет не только на вас, но и на вашу семью. Ведь счастливая мама — это лучший антидепрессант.

Планирование и организация

Установка приоритетов — ключевой элемент тайм-менеджмента. Составьте список задач и разделите их на важные и менее важные. Сосредоточьтесь на выполнении наиболее значимых дел, а менее важные задачи делегируйте или отложите.

Установка приоритетов — ключевой элемент тайм-менеджмента. Составьте список задач и разделите их на важные и менее важные. Сосредоточьтесь на выполнении наиболее значимых дел, а менее важные задачи делегируйте или отложите. Принцип Парето (80/20) поможет вам сосредоточиться на тех 20% задач, которые приносят 80% результата. Используйте календарь или приложения для планирования дня. Разбивайте большие задачи на мелкие шаги, чтобы избежать перегрузки и видеть прогресс. Включайте в график время для отдыха и занятий, которые приносят удовольствие. Лидия Вебер Интегративный психолог, коуч

Время для себя

Обязательно находите время для себя каждый день. Это может быть хотя бы полчаса, которые вы посвятите себе любимой. Важно, чтобы это время было регулярным. Найдите способ организовать его: может быть, это будет раннее утро, пока ребёнок ещё спит, или вечер, когда обязанности можно переложить на партнёра. Используйте это время для расслабляющей ванны, занятий спортом или любого другого занятия, которое приносит вам радость и восстановление. Личное время — это необходимое условие для поддержания гармонии и высокого уровня энергии. Забота о себе включает не только личное время, но и здоровый образ жизни. Правильное питание, регулярные физические нагрузки и полноценный сон помогают поддерживать высокий уровень энергии и справляться со стрессом.

Делегирование обязанностей

Не бойтесь просить помощи у своей семьи и коллег. Партнёр, дети и родственники могут помочь с бытовыми делами, что позволит вам сосредоточиться на работе или отдыхе. Важно создать в семье атмосферу, где обязанности распределяются равномерно и каждый член семьи вносит свой вклад. Делегирование не только снижает нагрузку, но и помогает всем членам семьи почувствовать себя частью команды.

Важно установить чёткие границы между рабочим и личным временем. Старайтесь не приносить работу домой и не отвлекаться на рабочие вопросы в свободное время. Проводите больше времени с семьей, занимайтесь общими делами, которые приносят радость и укрепляют семейные узы.

Важно установить чёткие границы между рабочим и личным временем. Старайтесь не приносить работу домой и не отвлекаться на рабочие вопросы в свободное время. Проводите больше времени с семьей, занимайтесь общими делами, которые приносят радость и укрепляют семейные узы. Регулярные семейные мероприятия и совместные выходные помогут вам расслабиться и восстановить силы. Если вы чувствуете, что справиться самостоятельно сложно, обратитесь за помощью к психологу или коучу. Профессионалы помогут разобраться с внутренними конфликтами, научат справляться со стрессом и предложат эффективные стратегии для улучшения качества жизни. Лидия Вебер Интегративный психолог, коуч

Следуя этим советам и методам тайм-менеджмента, вы сможете лучше справляться с ежедневными задачами, избегать выгорания, наслаждаться жизнью и растить здоровых детей. Забота о себе, делегирование обязанностей, установление приоритетов и грамотное планирование времени помогут вам сохранять баланс между работой и личной жизнью. Помните, что здоровая и счастливая мама — это залог благополучия всей семьи.