Воспитание дошкольника: шесть распространенных ошибок и способы их избежать

Многие взрослые совершают ошибки в воспитании детей. Трудно быть идеальным родителем — но к этому нужно стремиться. Вместе с кандидатом педагогических наук, автором книг и пособий по детскому воспитанию и образованию Татьяной Цветковой мы разобрали пять распространенных родительских промахов, которые мешают гармоничному развитию ребенка.

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Ошибки, которые провоцируют детскую лень

Почему ребенок вечно ленится? Конечно, такое поведение может быть связано с его личными особенностями, но нередко ребенка делают ленивым родительские ошибки. Одна из самых распространенных заключается в стремлении родителей постоянно и во всем руководить своими детьми. Когда взрослый включает функцию «тренера» вместо «наставника», ребенок привыкает полагаться только на родителей — и перестает развивать самостоятельность и проявлять инициативу. Какая уж тут мотивация к действиям?

Еще одна ошибка родителей — хаос в расписании для. Если ребенок не понимает, что от него ожидают и когда, это может привести к безразличию и лени при выполнении различных домашних дел и заданий. Впрочем, не переусердствуйте, распределяя детские обязанности: слишком сложные задачи тоже могут негативно сказаться на энергии ребенка и его мотивации.

Способствовать детской лени может недостаток похвалы и поддержки со стороны родителей: отмечайте достижения ребенка! Кроме того, если часто называть своего ребенка ленивым, он начнет воспринимать себя именно таким. Поддерживайте уверенность малыша в собственных способностях и не провоцируйте проявление лени.

Ошибка, при которой проигрывают и ребенок, и взрослый

Между родителем и ребенком время от времени происходят бытовые споры и конфликтные ситуации. Представьте пример: скоро придут гости, а мама не успевает приготовиться к их приему. Она просит дочь войти в положение и помочь с уборкой, но у ребенка не закончен важный рисунок! Создается конфликт интересов ребенка и взрослого, при котором совершить ошибку очень просто: если удовлетворить желание одного, то интересы другого будут ущемлены.

Если взрослый использует способ «Победа родителя», т.е. когда приходится сломить сопротивление ребенка, то это преподаст не самый лучший жизненный урок: дети с удовольствием скопируют такое поведение и вскоре отплатят родителям той же монетой.

В семьях, где такая модель поведения применяется взрослыми годами, дети растут агрессивными или наоборот пассивными. О доверительном отношении ребенка и родителя тут говорить не приходится.

Но и у способа «Победа ребенка», при котором родитель жертвует своими интересами или не хочет допускать конфликтов с ребенком, есть недостатки: постоянные родительские уступки могут привести к тому, что дети будут расти эгоистами с завышенными требованиями к окружающим.

Правильное решение есть! Сначала взрослый может выслушать желания ребенка, поинтересоваться, как, по его мнению, стоит поступить в сложившейся ситуации, а потом предложить свой вариант. При таком развитии событий обе стороны конфликта знают интересы друг друга, что создает атмосферу взаимопонимания. При любом исходе никто не окажется в «проигравшей команде», ведь речь уже идет о сотрудничестве, а не о состязании.

Ошибка, которая подает ребенку дурной пример

Ни для кого не секрет, что на ранних этапах развития ребенка родители — первые и самые главные люди в его жизни — являются абсолютным примером для подражания. Взрослея, дети копируют поведенческие модели родителей, их манеру общения, жестикуляцию, интонации и бытовые привычки.

Поэтому если взрослые решат воспитывать ребенка на рассказах о хороших людях, но сами не смогут демонстрировать такой же образ, их будет ждать неудача. Согласитесь, родителям будет сложно объяснить ребенку, что обманывать — нехорошо, если они каждый день обвиняют друг друга во лжи. То же самое касается плохого поведения или использования «плохих слов».

С первых дней жизни ребенка родителям нужно определиться, какие ценности они хотят ему привить и чему научить. При этом необходимо вести постоянную работу над собой, формируя для ребенка тот самый образ, с которым он будет ежедневно общаться — и невольно становиться на него похожим. Если коротко — практикуй, что проповедуешь!

Ошибка, которая подавляет детские эмоции

Дети в раннем возрасте не умеют полноценно выражать свои эмоции. Нередко от их переизбытка ребенок начинает громко плакать. И тут родители совершают серьезную ошибку, произнося строгое родительское: «Не плачь!»

Эти слова, особенно часто повторяемые, могут повредить вашему радостному общению с ребенком. Запрещать плакать — значит подавлять детские эмоции, что при частом применении может создать в ребенке ощущение непонимания и отторжения со стороны взрослых. Более того, такой запрет может привести к накоплению отрицательных эмоций, что увеличит риск развития внутренних конфликтов, стресса и агрессии.

Лучшее, что могут сделать взрослые, это создать для ребенка атмосферу безопасности, в которой он сможет свободно выражать свои эмоции. Родители должны поддерживать ребенка, слушать его, понимать его состояние и помогать найти способы выхода из негативной ситуации.

Ошибка, при которой ребенок перестает вас слышать

Иногда так случается: ребенок сделал что-то не то — и полностью «закрылся» от взрослого. Любые доводы и аргументы родителя пролетают мимо детских ушей, мозг ребенка будто «зависает», а по его стеклянному взгляду видно — он просто вас не слышит. Это может указывать на еще одну ошибку родителя: возможно, вы слишком строги с ним или чересчур активно высказываете свое недовольство по поводу разбитой чашки или плохого поведения в саду.

Нередко детские шалости могут вывести из равновесия даже самых устойчивых родителей. Главное — понять, что «воспитывать» ребенка в таком состоянии точно не нужно. Пусть ваш разговор отложится на некоторое время, сейчас важно привести себя в порядок. А когда вы оба остынете и помиритесь, тогда и подбирайте правильные слова, которые помогут ребенку осознать последствия своих действий.

Ошибки, при которых ребенок не умеет играть один

Ведущий вид деятельности в жизни ребенка дошкольника — это игра. Почему же многие дети совершенно не умеют играть, если рядом нет партнера в виде взрослого? Вы накупили ему десятки игрушек, но они попросту не интересуют малыша, если рядом нет вас? Спокойствие, сейчас во всем разберемся.

Во-первых, не забывайте, что навыки самостоятельной игры у ребенка формируются в 3-4 года: до этого возраста ребенок только учится играть, в том числе с участием взрослого. Это нормально.

Во-вторых, не сомневайтесь: ребенка можно научить играть. Часто детей заваливают игрушками, но не объясняют, как с ними играть. Во всех этих конструкторах, машинках и наборах для творчества иногда слишком сложно разобраться! Для начала оставьте в поле зрения ребенка не более пяти игрушек.

Затем помогите ребенку сориентироваться: покажите, в какую игру можно сыграть с новой игрушкой. Только не слишком уж настаивайте на «правильной» версии игры, покажите основы, иначе играть сам он точно не будет — привыкнет к постоянным наставлениям. Пусть лучше ребенок устраивает «неправильное» чаепитие трансформеров с животными на крыше мчащегося по рельсам поезда, зато научится развлекать себя без участия родителей.