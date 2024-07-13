Эксперт объяснила, как не перегружать ребенка секциями и кружками

Психолог Метальникова порекомендовала не нагружать детей секциями . При этом нет единой комфортной нормы по количеству занятий. Один ребёнок легко переносит занятия плаванием и трёх репетиторов в неделю, а другому хватит и кружка рисования. Главное — внимательно отслеживать состояние ребёнка, отметила психолог Александра Метальникова.

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Следить за самочувствием ребёнка нужно, так как дети часто не говорят о том, что устают.

«С горящими ли глазами он возвращается после дополнительных, или после тренировки еле волочит ноги. Именно поведение подскажет, пора ли сократить нагрузку», — объяснила Метальникова.



По её мнению, нужно выделять время и на то, чем бы ещё хотел заняться ребёнок. Например, посидеть за компьютером или поговорить по телефону с другом.

Отдых — такая же важная часть дня, как и работа или учеба, сказала специалист в беседе с Regions.

«Иногда родители забывают, что дети — это не завод. Не нужно постоянно подвозить к нему материалы, чтобы он 24/7 строил из них светлое будущее», — отметила психолог.



Она обратила внимание на то, что родители должны дать своим детям такие навыки:

правильно планировать свой день;

вовремя отдыхать и работать.

Это поможет им в будущем сделать жизнь гармоничной. Ещё один вклад в счастливую взрослую жизнь — не говорить детям травмирующие их фразы. Например, «много хочешь — мало получишь». Подробнее рассказал психолог Сергей Розанов.