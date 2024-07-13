Врач рассказал, как детям не заработать меланому жарким летом

Избыток ультрафиолета может привести к развитию серьезных заболеваний у ребенка. Эксперты предупреждают: детская кожа наиболее уязвима к воздействию солнечных лучей. Как отдохнуть с ребенком под жарким солнцем без вреда для здоровья, узнала «Парламентская газета».

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Надеть панамку

Длительное пребывание на солнце ребенка, особенно если он мало пьет, несет опасность теплового удара, сказал «Парламентской газете» экс-сенатор заслуженный врач России Владимир Круглый. Тепловой удар сопровождается тяжелым общим состоянием, повышением температуры тела, рвотой, поносом, может проходить с разными клиническими симптомами и кончиться плохо. Бывают случаи и со смертельным исходом.

Способствовать тепловому удару может прогулка без головного убора. Но выбирать кепку или панаму нужно тщательно. Лучше отдать предпочтение светлым цветам и натуральным материалам. Если головной убор сделан из синтетики, которая сильно нагревается, тепловой удар можно заработать еще быстрее, чем без него.

Необходимо соблюдать питьевой режим и избегать нахождения под прямыми солнечными лучами. Ведь тепловой удар можно получить даже в не очень жаркую погоду, когда на побережье отдыхающих обдувает приятный ветерок.

Еще одна серьезная опасность — солнечные ожоги, продолжил врач. Они сопровождаются волдырями и поражением кожи. Поэтому обязательно нужно использовать солнцезащитные кремы и не загорать долго сразу после приезда на отдых.

Выбрать тень

Третья опасность — онкология, перечислил Круглый. Речь идет о меланоме. Она возникает не так быстро, как тепловой удар или солнечный ожог, но это чрезвычайно серьезный риск. Еще несколько лет назад лечение меланомы на поздних стадиях было невозможным и почти все заболевшие погибали. Сейчас появились эффективные препараты для лечения и меланома даже в продвинутой стадии нефатальна. Но все равно лечение чрезвычайно длительное, дорогостоящее, тяжелое и не всегда может закончиться успешно.

Профилактикой заболевания станет умеренное пребывание на солнце.

«Возникновению опухоли способствует повышенное ультрафиолетовое излучение, это абсолютно доказано», — сказал врач.



В странах с жарким климатом процент людей, которые болеют меланомой, существенно выше.

Есть категории людей, которые более подвержены опасности. Чем старше человек, тем выше риск. У детей меланома возникает очень редко, но тем не менее бывает и у них. Белокожие и рыжеволосые люди также находятся в зоне повышенного риска. Особенно осторожными нужно быть людям, у которых на теле много невусов, то есть родинок. Любые изменения размера родинок, их границ, цвета, формы должны быть поводом обращения к врачу.

Когда семья едет на морское побережье или отдыхает в средней после, необходимо помнить, что солнце в избыточных дозах неполезно, заключил врач. Круглый привел в пример отдых в «Артеке» в своем детстве, где регламентировали время купания и загара и серьезно относились к профилактике неприятных последствий. При самостоятельном отдыхе важно увеличивать время пребывания на солнце постепенно, особенно для детей. Им лучше находиться не на береговой линии, а в тени.

Гулять без активных игр

Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений в своих соцсетях опубликовал памятку, посвященную воздействию солнца на детей. Авторы исследования отметили, что ультрафиолет необходим для роста и развития детского организма. Но дети и подростки особенно уязвимы перед вредным воздействием такого излучения, так как их кожа содержит меньше пигмента. Особенно уязвимы глаза детей, при этом лишь три процента ребят регулярно носят солнцезащитные очки.

Если запланирован отпуск в жарких странах, на солнце нужно находиться ограниченное время, от 15 минут до полутора часов. Для малышей лучше приобрести специальный зонт для коляски. И даже в средней полосе страны за полчаса до выхода на улицу нужно нанести на кожу ребенка солнцезащитный крем.

А Роспотребнадзор на своем сайте напомнил: в период сильной жары прогулки нужно планировать до 11 часов дня, а с 12 до 16 часов лучше не выходить на улицу. Обязательно нужно взять с собой воду и поить ребенка чаще, чем обычно. Не стоит интенсивно заниматься физическими упражнениями и активными играми. В рационе детей должны присутствовать свежие овощи, фрукты, отварные блюда и приготовленные на пару. Жирную и жареную пищу в жаркие дни лучше исключить.