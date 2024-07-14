Почему нет смысла готовиться к экзаменам ночью

Наверняка каждый родитель подростка сталкивался с ситуацией, когда чаду приходилось готовиться к важной контрольной, выпускным экзаменам или тестам для поступления в вуз ночью. Эксперты рассказали, почему в этом нет никакого смыла, и грызть гранит науки нужно исключительно в светлое время суток.

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Сон играет решающую роль в консолидации воспоминаний. Без достаточного количества часов отдыха мозгу трудно преобразовать краткосрочные воспоминания в долгосрочные, объясняет сомнолог Саймон Грант. То есть все, что вроде бы запоминается ночью, через пару-тройку часов, скорее всего, вылетит из головы.

Сколько часов нужно спать в зависимости от возраста

Дефицит сна также негативно влияет на когнитивные функции – внимание, критическое мышление. Это значит, что во время самого теста шансы допустить ошибку повышаются.

«Не говорю уже о том, что поздний сон может нарушить циркадный ритм, что приведет к различным проблемам со здоровьем. Например, ослаблению иммунной и нервной систем».



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