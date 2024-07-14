Татьяна Брухунова рассказала о воспитании детей от Петросяна

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна призналась, что воспитывает в строгости четырехлетнего сына Вагана и дочь Матильду, которой еще нет и года. По словам Татьяны Брухуновой, важно приучать наследников к самостоятельности с самого раннего возраста, чтобы иметь время на свои увлечения.

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При этом 35-летняя блогер также отметила, что ей повезло, так как дети с рождения не были капризными и умеют сами себя занять.

«Так сложилось, что и Ваган, и Матильда с раннего возраста часто занимают себя сами. К тому же я никогда не укачивала. Никаких «плясок с бубнами». Жесткий режим – баланс времени», - дала поклонникам совет Брухунова в своем блоге.



В качестве примера она привела распорядок дня детей от Петросяна. Так, Матильда уже самостоятельно играет с карточками и прорезывателями. Как подчеркнула Брухунова, она не стоит над девочкой, так как ребенку нужно личное пространство, а не «одержимая мать».

Молодая жена Петросяна также заверила, что у нее много других дел, кроме воспитания детей и ведения блога, но о них посторонним знать не надо.

«Думаю, что подавляющее большинство работающих мам живут в режиме «спасибо, что живой» — я не исключение», — поделилась Татьяна.



Напомним, что в марте 2024 года Брухунова внезапно сообщила о прибавлении в семье. Новость стала действительно неожиданной, так как никто беременной блогера не видел. Из-за этого возникло немало слухов по поводу того, как именно малышка появилась на свет. Татьяна же опровергла, что пользовалась услугами суррогатной матери, и уточнила – ребенка она родила еще в прошлом году.

Недавно Татьяна Брухунова отправилась на отдых в Санкт-Петербург и в привычной манере продемонстрировала поклонникам модные луки, спровоцировав слухи о третьей беременности. Позже она опровергла эту информацию и заявила, что после родов поправилась на 15 килограммов.