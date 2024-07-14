Как работает материнская интуиция

Мамино «плохое предчувствие» выручало многих, однако, и не раз, но что о феномене материнской интуиции говорит наука? Согласно одной из версий, все дело в теории привязанности. Ее авторы — Джон Боулби и Мэри Эйнсворт — считают, что люди рождаются с потребностью в привязанности к своим опекунам и что состояние этих ранних связей влияет на взрослую жизнь человека, определяя, насколько он склонен привязываться к другим людям. Что касается материнской интуиции, то теория привязанности объясняет, что между ребенком и воспитателем — в данном случае матерью — установилась связь, которая позволяет матери в полной мере учитывать потребности ребенка.

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Психолог Лира де ла Роса утверждает, что секрет — в хорошем знании своего ребенка и внимании к деталям. Например, матери обычно могут интерпретировать крики младенца, когда другие могут не заметить разницы.

«Они знают, как распознать плач своего ребенка, чтобы, например, определить, голоден ли он или нуждается в смене подгузника, поэтому нередко родители начинают доверять собственной интуиции, учитывая этот ранний опыт формирования связи со своими детьми», — рассказала эксперт в беседе с Yahoo Life.



В феномен можно верить или не верить, но ученые, тем не менее, выяснили, что женщины, сообщавшие о более высоком уровне материнской интуиции, также были на более высоком уровне удовлетворены своей жизнью. К тому же, чем больше мать была уверена в своей способности реагировать на сигналы и потребности своего ребенка, тем эффективнее она это делала на самом деле.