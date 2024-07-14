В итальянских школах запретили мобильники и вернули бумажные дневники

Со следующего учебного года на Апеннинах начнет действовать тотальный запрет на использование смартфонов в начальных и средних школах, в том числе в образовательных целях. Это решение озвучил глава Минобразования Джузеппе Вальдитара.

© Российская Газета

Вальдитара считает, что мобильные телефоны отвлекают детей от учебы и мешают им сосредоточиться на уроках. Министр опирается на рекомендации ЮНЕСКО и на ряд исследований, выявивших прямую связь между использованием мобильных телефонов и снижением успеваемости. В них также говорится о риске проявления кибербуллинга, который оказывает негативное влияние на психическое здоровье детей.

Так, согласно отчету Национального института оценки системы образования и обучения, многие школьники, особенно на юге страны, испытывают трудности с математикой, логическим мышлением и изложением своих мыслей. На севере, несмотря на более благополучные условия для обучения, подростки также с трудом формулируют мысли на родном итальянском языке.

Джузеппе Вальдитара также объявил, что в школы будут возвращены классические бумажные дневники и тетради с домашним заданием, чтобы снова приучить учащихся к использованию бумаги и ручки.