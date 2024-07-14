Психолог: «Сейчас я часто вижу папу с коляской»

Ранее с детьми гуляли их матери, эта тенденция поменялась.

В воспитании заинтересованы оба супруга.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Зара Арутюнян.

«Если лет 15 назад только женщины занимались всем: домашняя няня, водить на кружки, делать одно, другое, третье, ходить на прогулки и так далее. Меня радует то, что я вижу сейчас своими глазами. Папы ходят на кружки, папы отрываются от работы. Если раньше мы видели мужа, жену и коляску на улице, то сейчас я часто вижу папу с коляской. То есть его выпустили в свободное плавание, компетенции мужчин растут. То есть это люди, которые очень органично распределяют обязанности и ответственность. Московская семья — это, как правило, когда оба работают. Старшие люди работают, муж и жена работают. Оба супруга. Дети ходят в школу учиться, ходят в институты. Я сейчас про идеальную семью рассказываю, где решения принимают по компетенциям. Это может быть мужчина, это может быть женщина. Вот если женщина более решительна, то тогда гармонично и правильно, что она принимает сложные решения. Если мужчина более финансово подкован, гармонично и правильно, финансами занимается мужчина. Есть мужчина, который хороший воспитатель, есть женщина, которая не очень хороший воспитатель. Это умение слушать, видеть партнёра, не исходя из квадратно-гнездовой схемы, что я —мужчина, а ты — женщина».



Ранее психолог Ирина Смолярчук констатировала повышение престижа отцовства.

Сегодня гуляющие с детьми мужчины вызывают восхищение и не считаются «слабохарактерными». Современные родители подходят к воспитанию ребёнка более осознанно.