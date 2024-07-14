Какие украшения безопасны для детей

Маленьким модницам разрешается использовать украшения и бижутерию с трех лет. Однако важно, чтобы бусы, браслеты, колечки и сережки были безопасны, поэтому стоит помнить о ряде требований к ним.

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Как рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга Sokolov Елена Ракутина, с трех лет ребенок уже начинает более-менее соображать, что для него хорошо и что такое плохо.

Проще говоря, он не станет тянуть в рот и глотать колечки и засовывать себе в уши заколки. Поэтому для школьного возраста ограничений по дизайну вообще не существует. Главное, чтобы предметы не были колющими или режущими.

Особенное внимание следует обратить на яркие пластмассовые изделия. Пластик или красители для него могут содержать токсичные вещества и выделять их. Некоторые недрагоценные металлы также могут быть опасны, так как вызывают контактный дерматит.

Что касается креплений и застежек, то предпочтительнее выбирать разъемные колечки. Дети подвижны, руки у них то теплые, то холодные, они имеют дело с разными средами, поэтому размер пальца может меняться в течение одного дня.

Сережки должны быть с английским замком или замком-петлей. Подойдут и хагисы — колечки, которые раскрываются на две половины и могут защелкиваться. Они эргономичны по форме и точно не вызовут дискомфорта. Гвоздики могут травмировать или вызвать дискомфорт во сне, а еще ребенок может начать крутить замок и потеряет серьгу.

Цепочки стоит рассматривать тонкие с гладким плетением. Если надо подвесить крестик, то отлично подойдет красивый витой текстильный шнурок с металлической оконцовкой и замком.

Использование драгоценных металлов и камней в детских украшениях целесообразно ограничить в первую очередь в целях безопасности самого ребенка и защиты его от злоумышленников, резюмировала эксперт.