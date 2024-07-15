Как выбрать учителя и подготовить ребенка: готовимся к первому классу

До начала нового учебного года остается полтора месяца. Родителям первоклассников пора определиться, в какую школу пойдет их ребенок. На актуальные вопросы об этом «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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Как выбрать школу? Ориентироваться на учителя или на что-то другое?

По мнению директора московской школы № 1415 «Останкино» Алексея Пономарева, школу лучше всего выбирать рядом с домом.

"Сегодня все школы Москвы обеспечивают одинаковое высокое качество образования для детей. Кроме того, учиться в районе проживания удобно и родителям, и ребенку, который может поспать на час дольше, знает свой район хорошо и сможет сам добраться, когда будет постарше", — считает он.



Касательно выбора классного руководителя Алексей Пономарев рекомендовал познакомиться с учителями на собраниях и открытых уроках. В школах есть как молодые педагоги с современным подходом, так и более опытные — с традиционными методиками.

"Но лучше всего работает сарафанное радио. Учителя, о которых хорошо говорят во дворах и на детских площадках, всегда пользуются большой популярностью при наборе первых классов", — отметил директор.



Как записать ребенка в школу? Какие документы нужны?

Родители первоклассников уже более 10 лет имеют возможность записать в начальную школу онлайн на портале mos.ru.

"Для заполнения заявления понадобятся свидетельство о рождении ребенка, его СНИЛС, полис ОМС, документы, удостоверяющие личность родителя. Если данные этих документов добавлены в личный кабинет и подтверждены, поля заявления заполнятся автоматически", — пояснила председатель Комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.



Она также добавила, что при подаче электронного заявления можно указать до трех школ.

В каком возрасте стоит отдавать ребенка в школу?

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Евгения Васильева отмечает, что нет однозначного ответа, какой возраст больше подходит для поступления в первый класс.

"Если по закону, то на момент 1 сентября ребенку должно исполниться 6,5 года и не более 8 лет. Исключение — дети с особенностями здоровья, которые перед школой проходят специальную комиссию", — рассказала эксперт.



Педагог-психолог также опровергла мнение о том, что девочки развиваются быстрее мальчиков.

"Это миф, — заверила Васильева. — Развитие ребенка от его пола не зависит."



Что делать, если ребенок категорически не хочет идти в школу?

По словам эксперта, в такой ситуации всегда нужно искать первопричину.

"В моей практике были истории, когда в семье есть старший ребенок, который не очень любит школу. И младший транслировал его мнение, хотя по факту сам никогда в школе еще не был и не имел негативного опыта", — пояснила она, уточнив, что причины могут быть разные.



В сложных ситуациях Евгения Васильева рекомендовала обратиться к школьному психологу.

Что нужно купить первокласснику к 1 сентября?

Учитель начальных классов школы № 1466 им. Надежды Рушевой Татьяна Гончар рассказала, что к началу учебного года у ребенка должны быть: форма, портфель с ортопедической спинкой, тетради и различная канцелярия.

"Пенал лучше выбирать с фиксаторами внутри, так ребенок будет приучаться к порядку", — рекомендовала учитель.



Обычно списки покупок можно взять в школе.

Прямая речь

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: