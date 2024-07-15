Как увлечь младшеклассника

Список летнего чтения, состоящий из множества пунктов, заставляет нервничать не только детей, но и их ответственных родителей. Первым не хочется сидеть за книгами, когда на дворе долгожданное лето, солнечная погода и крики играющих сверстников. Вторым - мучить любимое чадо уговорами и уж тем более ссориться с ним, ведь каникулы действительно созданы для отдыха и веселья.

К счастью, мы живем во времена активного развития информационных технологий и получать информацию можем разными способами. Вовсе не обязательно читать все художественные произведения - вместо этого можно обратиться к кинематографу и «говорящим» книгам. Творения писателей даже не нужно искать самостоятельно: фильмы по произведениям из летней программы доступны на платформе «Окко», а аудиокниги по ним - в онлайн-сервисе «Звук». Родителю остается только сделать пару кликов, а ребенку - наслаждаться процессом знакомства с захватывающими сюжетами и не менее интересными персонажами.

В онлайн-кинотеатре «Окко» собраны лучшие художественные произведения школьной программы (и не только), снятые профессионалами и разделенные на три возрастные подборки - для учащихся 1-4, 5-8 и 9-11 классов. В первой вы найдете «Аленький цветочек», «Бобика в гостях у Барбоса», «Белоснежку и семь гномов», «Бременских музыкантов», «Летучий корабль», «Муху-цокотуху», «В стране невыученных уроков». Здесь же малышей ждут «Приключения Буратино», «Пиноккио», «Волшебная лампа Алладина» и «Гадкий утенок». Увлекательные фильмы и мультики помогут совместить приятное с полезным: осилить список литературы на лето, получить новые яркие впечатления и сохранить их в памяти на долгие годы.

Школьную литературу можно не только посмотреть, но и послушать. В сервисе «Звук» представлен огромный выбор художественных произведений в формате аудиокниг, которыми можно наслаждаться во время прогулок, поездок и отдыха. Подборок двенадцать: с 1 по 11 класс и для тех, кто только планирует идти в школу. Увлечь малышей смогут культовые «Конек-горбунок», «Чук и Гек», «Крокодил Гена и его друзья», «Спящая красавица», «Маугли», «Каштанка», «Дядя Степа», «Серебряное копытце», «Приключения Чиполлино» и тот же «Аленький цветочек». В аудиобиблиотеке, конечно же, есть и старые добрые сказки, вышедшие из-под пера Корнея Чуковского, Александра Пушкина, Бориса Заходера, Ханса Кристиана Андерсена, Шарля Перро и Агнии Барто.