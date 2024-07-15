Названы способы сделать детей умнее

По словам экспертов, сделать последующее поколение умнее не так уж сложно. Однако в мировых масштабах дела с этим обстоят не так уж хорошо.

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Недавнее исследование, проведённое в 72 странах, показало, что в 1948—2020 гг. средний уровень IQ каждые 10 лет повышался на 2,2 пункта в среднем. В основном это объясняется тем, что люди в целом стали больше думать и лучше питаться. Мозгу тоже для развития нужны правильные продукты и активность. Сегодня дети вообще намного реже недоедают, чем раньше, и чаще ходят в школу.

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Известно, что во всём мире с недоеданием сталкиваются 22% детей в возрасте до 5 лет. Это приводит к задержке их роста. У 50% детей во всём мире нехватка микроэлементов. Это мешает развитию мозга. Недостаточное питание и отсутствие стимуляции ума способны снизить IQ на 15 пунктов.

Кроме того, есть несколько препятствий, мешающих молодым людям получать полезные для мозга вещества. Первое — война, второе — бедность. Но многие родители даже со средними доходами считают, что ребёнку достаточно однообразных углеводных продуктов в рационе. Усугубляется это всё демографическими факторами.

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