Глава Рособрнадзора заявил, что ЕГЭ спасает детей от коррупции

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев дал большое интервью «Интерфаксу», в котором ответил на вопросы, касающиеся отмены ЕГЭ, сообщает ИА DEITA.RU.

Говоря про отмену ЕГЭ и рассмотрения предстоящего законопроекта в Госдуме, Анзор Музаев подчеркнул, что для начала необходимо предложить какую-то альтернативу, если ЕГЭ отменят.

«Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», – сказал Музаев.



По его словам, отмена ЕГЭ также приведет к тем проблемам, от которых бежали с новой системой.

«Коррупция в школах и при приеме в вузы, оплата репетиторов, которые входят в приемные комиссии, невозможность подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений», – сказал Музаев.



Также ухудшатся возможности талантливой молодежи из глубинки, которые могли бы отправить документы на поступление в вузы Москвы.

Напомним, что практически каждый год общественники, политики и другие популярные россияне предлагают отменить Единый государственный экзамен. В этом году несколько депутатов уже подали необходимый законопроект в Госдуму, рассмотрение его запланировано на осень.