Эксперты предупредили родителей об опасности копания ям в песке на пляже

Во время игры с песком на пляже специалисты рекомендуют следить за безопасностью детей. Песчаные ямы могут после обрушения привести к удушью и даже смерти.

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Многие, возможно, даже не представляют, насколько опасно может быть рыть ямы в песке. В феврале 2024 года 7-летняя девочка умерла после того, как яма размером примерно 1,5 метра, которую они с братом вырыли, обрушилась на неё.

Копание ям может показаться безобидным развлечением, но если эта яма достаточно глубокая и обрушивается на человека, то выбраться из неё становится очень сложно. Более того, исследования показывают, что от удушья в песке погибает больше людей, чем от нападений акул.

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Тип песка определяется материалами, из которых он состоит. Например, кварцевый песок, состоящий из диоксида кремния, наиболее распространён на пляжах. Исключение составляют тропические побережья, где бывают пляжи с коралловым песком, состоящие из карбоната кальция.

Вес песка зависит от материалов, из которых он сделан. Чистые кварцевые песчаные пляжи, на которых песок очень белый, имеют массу 1440 кг/куб. метр в сухом виде.

Однако на большинстве пляжей песок имеет коричневый или рыжий цвет. Минералы, которые затемняют его, намного тяжелее. Их вес составляет на многих пляжах до 2080 кг/куб. метр в сухом виде.

Песок более стабилен, когда он мокрый. Так что если вы выкопаете яму на пляже, то как только она высохнет, песок обрушится.

Когда песок, образующий яму, высыхает или кто-то стоит у края ямы, добавляя дополнительный вес, песчаная яма обваливается. В результате песчинки заполняют все открытые пространства в яме. Это не оставляет воздуха для человека.

Спасение человека из обрушившейся песчаной ямы — очень сложная задача. Это связано с тем, что песок одновременно тяжёлый и нестабильный. Пока спасатели выгребают его, чтобы освободить жертву, яма будет продолжать обрушаться под их весом и снова заполняться песком. У них есть всего около 3−5 минут, чтобы спасти спасти человека, который оказался в песчаной яме, прежде чем он задохнётся.

Эксперты советуют никогда не копать яму глубже, чем чем длина колена самого низкого человека в вашей компании. При этом максимальная глубина должна составлять 0,6 м.