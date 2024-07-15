Диетолог констатировала «пандемию» ожирения среди российских детей

Каждый десятый ребёнок в стране имеет «экстраординарный» вес. Наследственная предрасположенность к набору массы немаловажна. Школьников нельзя раскармливать. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания Елена Павловская.

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«У нас масштабы распространённости детского ожирения действительно говорят, что болезнь имеет эпидемический характер. У нас в прошлом году было проведено новое исследование распространённости частоты ожирения у российских детей. Выявили, что у каждого пятого ребёнка есть избыточная масса тела — это состояние, при котором есть избыток массы, но это не заболевание. И у каждого десятого ребёнка есть клинически выраженное ожирение, которое уже является заболеванием. Каждый десятый ребёнок — это экстраординарные цифры. Наше исследование включало большое количество пациентов, чтобы судить о распространённости по всей стране. Цифры большие. Да, это пандемия. Наследственность, конечно, себя проявляет. Предрасположенность есть к замедлению обмена веществ, есть повышенный риск набора веса при отсутствии большого избытка питания. Когда вся семья имеет избыток массы тела, чаще всего мы говорим о недостаточной культуре питания. Культура питания вместе с низкой культурой физической активности в современной жизни — это одна из главных причин ожирения».



По мнению Павловской, детей часто перекармливают, им не подходит «бабушкин стиль питания». Современному ребёнку нужно около двух с половиной тысяч калорий, больше он не способен израсходовать.

Ранее в НИИ питания РАМН призвали не кормить школьников «мусорной едой». Рекомендуется, в частности, сократить потребление соли, сосисок и пельменей. Ребёнок должен получать необходимое количество белка в ежедневном рационе, есть овощи и фрукты.