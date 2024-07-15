Педагог рассказала, как родители могут помочь подростку с поиском работы

Родители могут помочь ребенку с поиском работы и посмотреть с ним вакансии, рассказала в беседе с РИАМО специалист Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова. По ее словам, также они могут познакомить ребенка с законами в сфере труда несовершеннолетних.

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Например, если работодатель обещает высокую оплату и при этом не заключает трудовой договор, высока вероятность обмана, — объяснила эксперт.



Педагог отметила, что важно рассказать ребенку о правовом законодательстве, чтобы он мог знать и защищать свои права при общении с работодателем. Подростку важно самостоятельно зарабатывать деньги на свои потребности, поскольку такие покупки будут им больше цениться. Также в честь первой зарплаты можно устроить дома праздник, так как это важное событие для ребенка.

Подростку будет приятно, если родители отметят его достижения, стремление к самодостаточности и способность к ответственным решениям. Дети должны знать, что дома их всегда выслушают и поддержат в любых начинаниях, — добавила Преснова.



Ранее психолог Лилия Дубровская рассказала: чтобы перестать кричать на ребенка, нужно избавиться от лишних забот. По ее словам, рекомендуется пересмотреть привычки и соблюдать режим сна, чтобы не срываться на своего ребенка.