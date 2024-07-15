Психолог рассказала, в каком возрасте нужно отдавать ребенка в школу

Ребенка можно отдавать в школу, если ему исполнилось шесть с половиной лет, рассказала «Вечерней Москве» психолог Городского психолого-педагогического центра Евгения Васильева. По ее словам, нет однозначного ответа, когда лучше всего отдавать в первый класс ребенка.

© РИА Новости

Если по закону, то на момент 1 сентября ребенку должно исполниться шесть с половиной лет и не более восьми лет. Исключение — дети с особенностями здоровья, которые перед школой проходят специальную комиссию, — объяснила специалист.



Психолог отметила, что развитие ребенка не зависит от его пола, хотя многие считают, что девочки развиваются быстрее мальчиков.

Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачева рассказала, что перед первым классом нужно развивать у ребенка навык коммуникации. По ее словам, за оставшиеся летние месяцы не нужно пытаться научить будущего первоклассника всем школьным знаниям.

До этого психолог Елена Маракаткина рассказала, что нужно оценить учебную мотивацию, память, внимание и мышление ребенка, чтобы понять, готов ли он идти в первый класс. По ее словам, важно обратить внимание на саморегуляцию поведения ребенка и его умение общаться.