Хирург рассказала о неочевидных симптомах аппендицита у детей

При аппендиците необходимо срочное медицинское вмешательство, поэтому нужно знать его симптоматику у детей, которая может быть довольно неочевидной, рассказала «Газете.Ru» детский хирург Ксения Уткина. По ее словам, первостепенным признаком заболевания может стать не боль в животе, а изменение в поведении ребенка.

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В некоторых случаях диагностика усложняется тем, что на первый план выходит не боль в животе, а другие симптомы. Это может быть изменение в поведении (особенно у детей младшего возраста), слабость, вялость, снижение аппетита, ребенок может принимать вынужденное положение при движениях или лежа («щадить» пораженную сторону), жаловаться на тошноту и рвоту на фоне воспалительной интоксикации, — отметила хирург.



Главным симптомом аппендицита считается боль в животе, обычно ноющая, постоянная и локализованная в одном месте, но так бывает не всегда, подчеркнула хирург. При этом дети часто не могут объяснить свои ощущения, поэтому обращаться к врачу следует при любых болях в животе, объяснила Уткина.

Она предупредила, что диагностировать и лечить аппендицит должен квалифицированный врач, а заниматься самодеятельностью при симптомах этого заболевания опасно для жизни. При этом его причиной может стать что угодно — от попавшей в просвет аппендикса фруктовой косточки до спазма сосудов кишечника.

Хирург Ашот Григорьян ранее перечислил явные признаки проблем с сердцем у детей. О патологии могут свидетельствовать боли в ногах или резкий набор веса.