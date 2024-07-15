Гнев ребенка: как правильно реагировать и не подавлять эмоции

Когда ребенок проявляет гнев, родители часто не знают, как правильно реагировать. Мы узнали у психологов, почему важно не подавлять любое выражение эмоций у детей, и какие стратегии применять для конструктивного подхода к детскому гневу.

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Подавление гнева у детей – тема, вызывающая множество вопросов у родителей. Мы пообщались с экспертами, чтобы выяснить, почему важно не подавлять гнев ребенка слишком часто. Психологи Марина Галова, Оксана Васько и Мария Макухина объясняют, как правильно реагировать на гнев ребенка и почему необходимо позволять ему выражать свои эмоции.

Гнев как способ переживания

Марина Галова, психолог, гештальт-терапевт, отмечает, что гнев у ребенка возникает в ответ на неудовлетворенные потребности или препятствия, мешающие их удовлетворению. Родители часто стремятся подавить гнев, не учитывая, что через него ребенок пытается добиться чего-то важного. Регулярное подавление детского гнева может привести к тому, что ребенок привыкнет игнорировать свои чувства и выражать только социально приемлемые эмоции, такие как радость и восхищение, в то время как недовольство будет оставаться внутри. Это может привести к тому, что ребенок станет удобным для окружающих, но не для самого себя.

Опасности подавления гнева

Оксана Васько, практикующий психолог, бизнес-тренер, преподаватель института практической психологии "Иматон", подчеркивает, что гнев, как и любую другую эмоцию, вообще не нужно подавлять. Подавленные эмоции остаются внутри нас и могут нанести вред в будущем. Например, ребенок может начать отыгрывать свой гнев на ком-то слабее, например, на домашних животных, или решить, что гнев - это плохо и его нельзя проявлять. В будущем это может сказаться на карьере и личной жизни, поскольку гнев помогает нам понять, что что-то не так: кто-то нарушает наши границы, желаемое не совпадает с действительным, или мы попали в токсичную ситуацию.

Также подавленный гнев может привести к психосоматическим заболеваниям или аутоагрессии, такой как самоповреждения. Дети могут резать себя, колоть, рвать волосы и биться головой о стену, переедать или наоборот, отказываться от пищи.

Мария Макухина, клинический психолог детской клиники "Фэнтези", добавляет, что подавленные эмоции приводят к хроническому стрессу, который в свою очередь вызывает функциональные заболевания, такие как головные боли напряжения и нарушения в работе ЖКТ. Подавленный гнев также может привести к аутоагрессии – самоповреждающему поведению.

"Прежде всего, все эмоции имеют право на существование: нет плохих и хороших, правильных и неправильных – все эмоции для чего-то нужны. Гнев помогает понять, что личные границы нарушены, и защитить их. Поэтому гнев, как и другие эмоции, не нужно слишком часто подавлять – он должен находить выход," - объясняет она.



Как помочь ребенку справляться с гневом?

1. Признание эмоций.

Оксана Васько рекомендует начинать с признания эмоций ребенка. Это может снизить интенсивность гнева, и приводит пример:

Самое лучшее, что можно сделать, - это сказать ребенку: "Я вижу, что ты сейчас злишься". Уже одно это признание эмоции нивелирует ее интенсивность. Дальше родителям хорошо бы расшифровать, почему ребенок разозлился и утешить его. Например: "Я вижу, что ты очень злишься, что Паша взял твою игрушку без спроса. Понимаю тебя, что это очень неприятно. Давай скажем Паше или его маме, чтобы в следующий раз он спрашивал прежде, чем брать твои вещи".



Психолог добавляет, что таким образом родители помогают ребенку справляться с гневом, учат его экологично отстаивать свои границы и понимать причинно-следственные связи.

2. Альтернативные методы справиться с эмоциями.

Марина Галова советует показывать ребенку позитивные модели реагирования на неприятные ситуации. Это могут быть тематические книги, наблюдение за взрослыми, адекватно реагирующими на трудности, или совместный анализ ситуаций, в которых ребенок проявил гнев, с поиском других способов справляться с трудностями.

Мария Макухина предлагает научить ребенка экологичным и безопасным способам выражения гнева: покричать, побить подушку, порвать бумагу или побросать об землю куски льда. Способ должен быть приемлемым в семье и подходить к конкретной ситуации. Например, если ребенок разозлился в школе из-за плохой оценки, там не получится побить подушку или громко покричать – значит, нужны другие способы, и важно их найти.

3. Уровень интенсивности гнева.

Мария Макухина также подчеркивает важность обучения ребенка распознавать интенсивность своего гнева по шкале от легкого раздражения до ярости:

"Ведь чем выше температура на этом эмоциональном “градуснике”, тем сложнее справиться с гневом. А если “поймать” его на начальной стадии, гораздо легче выразить его экологично и безопасно для окружающих".



4. Контроль за физическим и психическим состоянием.

Оксана Васько рекомендует следить за питанием и режимом сна и отдыха ребенка:

"Очень часто дети злятся и капризничают, потому что очень много времени проводят за гаджетами (гаджеты за счет картинок и видео буквально высасывают из ребенка энергию), плохо спят, много едят сладкого и пьют газировку. Все это прямым образом влияет на состояние организма: как физическое, так и психическое."



Каждая реакция ребенка - это способ выразить свои чувства и переживания. Вместо подавления гнева важно внимательно рассмотреть, что именно ребенок пытается донести. Это поможет лучше понять его и найти способы поддержать его в трудных ситуациях. Родители, умеющие распознавать и уважать эмоции своих детей, помогают им расти эмоционально здоровыми и самодостаточными личностями, способными справляться с трудностями и адекватно выражать свои чувства.