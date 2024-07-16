В России 70% старшеклассников готовятся к ЕГЭ с репетиторами, в Москве этот показатель приближается к 100%, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН. Он отметил, что подготовка к ЕГЭ не развивает выпускников, они лишь заучивают предметы.

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Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев перечислил минусы возможной отмены ЕГЭ. По его мнению, в таком случае на «выпускников наложится дополнительная нагрузка по двойному прохождению экзаменов: в школе и в вузе». Также такие реформы вернут систему образования к тем проблемам, из-за которых был введен ЕГЭ: коррупция в школах и при приеме в вузы, оплата репетиторов, которые входят в приемные комиссии, невозможность подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений.

«По оценкам экспертов МВД, в первые два года после введения ЕГЭ коррупция выросла в полтора раза. Я думаю, что в последнее время ценой колоссальных усилий коррупция при проведении ЕГЭ сведена к минимуму. Но цена этого решения очень велика – колоссальные затраты на репетиторов. 70% всех старшеклассников готовятся к ЕГЭ с репетиторами, 90% - в крупных городах, в Москве и Питере этот процент приближается к 100%. А большинство репетиторов относятся к подготовке к ЕГЭ как к дрессировке», - рассказал он.



По его словам, ЕГЭ разрушает систему образования, так как молодые люди перестают читать книги, а предметы их интересуют только те, которые нужно будет сдавать.

«В советский период у нас ЕГЭ не было, но при этом качество образования было значительно выше, чем сейчас. Сейчас качество образования выпускника гуманитарного вуза на уровне выпускника хорошей советской школы. Поэтому ЕГЭ не гарантирует высокого качества образования, ЕГЭ систему образования разрушает. В старших классах ребята занимаются только теми предметами, которые будут сдавать. Опросы показывают вопиющую безграмотность молодых людей. 30% всех старшеклассников не читают книг, так как не собираются сдавать литературу. Это прямой вред обществу и воспитанию. По литературе можно сдать ЕГЭ, почти не читая книг. Главное, чтобы ты умел ответить, какие приемы применяют авторы. Вместо живой литературы у нас полумертвая», - заключил собеседник НСН.



Единый государственный экзамен (ЕГЭ) школьники сдали в этом году лучше, чем в 2023-м, заявила ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко «Радиоточке НСН».