Рособрнадзор: в школы следует принимать учеников, знающих русский язык

Учащиеся, поступающие в российские школы, должны обладать необходимым уровнем знания русского языка. Об этом заявил в интервью РБК руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев.

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«Если ты приезжаешь сюда с семьей и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определенным уровнем знания языка», – сказал глава ведомства.



По его мнению, семьи мигрантов редко решаются на переезд за короткий срок, поэтому у них есть возможность подготовиться, в том числе и выучить язык. Он отметил, что в Средней Азии выделяются значительные средства на создание и поддержание русских школ и центров русского языка.

«Почему мы должны брать в школу ребенка, который пришел в 7-й класс, не зная вообще ни единого слова на русском?» – добавил Музаев.



Ранее в Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ. В ведомстве считают, что в первую очередь необходимо предусмотреть альтернативу.