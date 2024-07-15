Не только аттестат: почему нужно менять схему поступления в колледжи

Поступление в колледжи должно быть основано не только на конкурсе аттестатов. Вес должны иметь и экзамены, которые сдают школьники после 9 класса (ОГЭ). Такое мнение высказал в понедельник глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Надо сказать, мнение это Музаев озвучивает не впервые. Еще в октябре 2023 года глава Рособрнадзора на одном из мероприятий обмолвился: модель перехода в десятый класс и поступления в учреждения среднего профобразования, скорее всего, будет меняться, так как конкурс аттестатов не работает. Тогда среди родителей поднялся неимоверный шум. Как? Зачем? Когда?

В интервью "Российской газете" в начале этого года Анзор Музаев родителей успокоил и все объяснил.

"Система экзаменов в девятых классах создавалась как минимум 20 лет назад и совсем в другой реальности. Тогда техникумы и колледжи были переданы регионам и не пользовались большой популярностью, местные власти не вкладывались в их развитие. Подавляющее большинство выпускников школ шли в вузы. В колледжи поступали по среднему баллу аттестата на основе пятибалльной шкалы", - рассказал Музаев.



Неудивительно, что тогда эта система нормально работала, так как конкурса почти не было. Зато были тотальные недоборы в техникумах.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Около 60 процентов выпускников 9-х классов выбирают среднее профобразование. Во многих регионах поступить в колледж даже престижнее, чем в местный вуз! Да и с трудоустройством у выпускников проблем нет.

Сейчас же ситуация более чем странная: конкурс при поступлении в колледжи есть, но идут туда не на основе результатов ОГЭ, а по среднему баллу аттестата. Зачем тогда сдавать четыре экзамена после 9 класса?

"Выпускник просто не понимает, какой бонус получает от сдачи ОГЭ", - считает Музаев.



То, что изменения назрели - факт. Но мгновенными они не будут. Анзор Музаев всегда подчеркивает: если планируется какое-то серьезное изменение, то об этом школьники должны узнать сильно заранее.