Раскрыты продукты, которые улучшают работу мозга у детей

По словам экспертов, дети, которые регулярно едят определённые продукты, лучше запоминают, решают задачи и сосредотачиваются на чём-либо. Всё потому, что в такой пище содержатся изофлавоны.

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Учёные выяснили, что соевые продукты особенно полезны для детей. Такая пища содержит изофлавоны. Благодаря этому у детей улучшаются когнитивные функции: память, решение задач.

В новом исследовании принимали участие 128 человек, возраст которых составлял от 7 до 13 лет. Специалисты сравнивали рацион детей и их когнитивные способности.

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Результаты исследования показали, что те, кто регулярно ел соевые продукты, лучше концентрируются, быстрее обрабатывают информацию. При этом употребление сои у детей составляло от 0 до 35 мг/день. Так, в порции соевого молока (240 мл) содержится примерно 28 мг изофлавонов, в порции тофу — порядка 35 мг, в приготовленных на пару эдамаме — около 18 мг.

Эксперты советуют добавить в рацион детей следующие продукты: тофу, эдамаме, соевое молоко, темпе, мисо, соевый йогурт, соевый белок, соевые орехи, соевая мука, альтернативы мясу на основе сои, текстурированный растительный белок, натто.

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