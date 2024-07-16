Два миллиона в год: какие вузы выбирают дети знаменитостей

Дети звезд шоу-бизнеса сейчас один за другим поступают в вузы, получают дипломы о высшем образовании и собираются строить собственную карьеру. А их родители тем временем готовятся к новым денежным тратам — на образование и развитие своих чад. «Вечерняя Москва» выяснила, куда подавали документы наследники артистов и во сколько им обошлось обучение.

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Пойду в МГУ

Артем Погребняк, сын звезды соцсетей Марии Погребняк, в этом году окончил школу и сдал выпускные экзамены на отлично. Будущий студент намерен поступить в МГУ имени Ломоносова. В интернете Мария отмечает, что ее ребенок уже определился с профессией, но озвучивать свои планы он пока не намерен. Известно только одно — обучение в МГУ будет стоить звездной семье около 500 тысяч рублей в год.

По папиным стопам

Дочь Александра Абдулова Евгения окончила школу и сейчас подала документы во ВГИК, на факультет режиссуры кино и телевидения. Мастером девушка выбрала Владимира Хотиненко. Ранее она уже успела сняться в нескольких картинах. Более того, Евгения смогла успешно пройти вступительные испытания на бюджет. Если бы у девушки не получилось пройти конкурс, ее обучение обошлось бы родителям в 470 тысяч рублей за один учебный год.

Со спортом не сложилось

Дочь фигуристки Татьяны Навки Александра Жулина окончила магистратуру факультета международных экономических отношений МГИМО. Год обучения в престижном университете стоил 1,1 миллиона рублей. Однако Александра все еще не определилась с тем, чем будет заниматься. Раньше девушка мечтала стать фигуристкой, как и ее мама, однако полученная травма вынудила Александру отказаться от этой идеи.

За бугром

Не все звездные дети учатся в Москве. Дочь певца Александра Малинина Устинья, рожденная в браке с супругой Эммой, окончила Королевскую академию музыки в Лондоне. Девушка отучилась на оперную певицу: сдала последние экзамены на русском, немецком, английском и итальянском языках. К слову, обучение в этой академии стоит 20 000 долларов (более 1 780 000 рублей) за год. Сын Малинина Фрол сейчас так же, как и его сестра, обучается за границей — на кинематографиста в Германии.

Свой бизнес

Звездная пара Екатерина и Александр Стриженовы гордятся дочерью Александрой. Девушка получила красный диплом бакалавриата МГУ по специальности «социология». После обучения Александра открыла свое маркетинговое агентство и точно не собирается останавливаться на достигнутом! На то, чтобы обрести любимую профессию, потребовалось около 500 тысяч рублей в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алина Блинкова, звездный пиар-директор: