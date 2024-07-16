Сколько уйдет на организацию школьных каникул? Подсчитали эксперты

Экономику летнего досуга детей и подростков из городов Центрального федерального округа специально для "РГ" изучили аналитики онлайн-школы Skysmart. По их подсчетам, на организацию каникул для одного ребенка может уйти около 110 тысяч рублей - без учета трат на еду и повседневные развлечения типа кино и езды на самокате. Сумма складывается из трех составляющих: оздоровительного лагеря, путешествия с родителями и дополнительного образования.

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Провести смену в детском лагере этим летом предстоит каждому третьему ребенку школьного возраста - по статистике Минпросвещения, оздоровительной кампанией будут охвачены свыше 5,3 миллиона школьников. Часть родителей вдобавок выбирают не типовые ДОЛы, а образовательные программы от различных коммерческих проектов. Стоимость одной смены (21 день) в детском лагере в среднем составляет 45 тысяч рублей.

Две трети россиян, согласно данным координационного центра правительства РФ, проведут отпуск в формате внутреннего туризма. Среди видов отдыха лидирует поездка на море, также людей интересуют посещение исторических мест, достопримечательностей и природных парков, отдых в сельской местности. В 2024 году в топе направлений туризма - Байкал, Черноморское побережье и Крым. Самым популярным средством передвижения в отпуске в этом году стал автомобиль, обогнав поезда и самолеты. 10 дней отдыха в Анапе, Геленджике и Сочи обойдутся семье из трех человек в 180 тысяч рублей. Таким образом, с определенной долей условности на ребенка можно заложить 60.

Наконец, чтобы школьники не сильно деградировали за три месяца каникул, многие родители организуют им занятия с репетиторами или на курсах.