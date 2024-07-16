Кинолог дал рекомендации по знакомству ребенка с собакой

Рекомендации о том, как подружить ребенка с собакой, в беседе с «Мослентой» дал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Наиболее благоприятные взаимоотношения — это когда собака спокойно воспринимает общество ребенка. Родителям важно научить детей общаться с животными, а также не допускать агрессивного поведения питомца по отношению к малышам», — отметил специалист.



По его словам, детям необходимо объяснить, что собака — живое существо, ей может быть больно, у нее может не быть настроения для игры и есть свои заботы и желания. Кроме того, нужно объяснять ребенку, как правильно общаться с собакой: не допускаются грубые действия в отношении животного, любая игра должна быть обоюдной, у собаки должен быть выбор — вступать в контакт или нет.

«Питомец не всегда готов вступать в игру, ему важно иметь свое место в доме, где он будет отдыхать и спать. Собаке нужно свое личное пространство, в котором ей будет комфортно и уютно. Ребенок должен знать, что, если любимец отдыхает на своей территории, его нельзя беспокоить. Любые навязчивые действия малыша могут быть расценены собакой как раздражитель», — продолжил Голубев.



Он порекомендовал привлекать ребенка к уходу за животным. Например, позволять ему наливать собаке воду, насыпать корм, вычесывать питомца, гулять и так далее. Также помогут и совместные занятия ребенка и собаки: различные игры, обучение командам.

Ранее кинолог Голубев перечислил признаки плохого дрессировщика для собак.