«Все решения под присмотром»: чем опасна гиперопека и может ли она привести к убийству

На мусорке в Перми обнаружили чемодан с телом 9-летнего мальчика. Выяснилось, что ребенка убила собственная мать. Женщину задержали на следующий день после случившегося, но вину она признала не сразу. Следователи изучили дневники матери-убийцы, из которых следует, что она была нездорово привязана к сыну. Как такая привязанность возникает и к чему она может привести — в материале «Вечерней Москвы».

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Причина, по которой женщина задушила сына, нанесла ему несколько ножевых ранений, а затем вывезла его тело из квартиры в чемодане, пока неясна. В какой-то момент она обвинила в случившемся коллекторов, а затем и вовсе заявила, что хотела совершить суицид после смерти сына, но не смогла. Из найденных дневников следователи выяснили, что женщина постоянно проводила время с ребенком. Она не отпускала его в садик, школу, не давала общаться со сверстниками.

Как возникает

По словам психолога Натальи Наумовой, ненормальная привязанность матери могла быть связана с тем, что она не прошла сепарацию со своим ребенком и считала себя с ним единым целым. Истоки такого поведения могут крыться в детстве: например, когда эта женщина сама еще была ребенком, о ней могли плохо заботиться, в семье могло быть много детей или мать умерла.

"А возможно, что мама так же ее опекала. Могут быть разные моменты, в том числе и психическое расстройство. Женщина так сильно заботится о своем ребенке, так как боится, что мир опасен для ее чада, что его обязательно кто-то обидит, отравит, о нем будут плохо заботиться и так далее. То есть без нее ребенок не справится", — объяснила психолог.



Последствия

Однако для убийства ребенка должен был случиться какой-то психоз, вызванный критическим переживанием, считает Наумова. Например, женщина могла почувствовать, что ее сын начинает сепарироваться и отдаляться, выражать свое мнение.

"То есть она могла подумать, что ее отвергают и она больше не нужна. Однозначно это убийство было совершено на фоне какой-то психопатии. При здоровой психике женщина и любой другой человек страдает, переживает — но не убивает", — рассказала эксперт.



Подобная привязанность матери опасна не только для нее самой, но и для ребенка. Дети, выросшие в гиперопеке, не могут сепарироваться и всю жизнь находятся в зависимости от мнения мамы.

"Все решения принимаются только под ее присмотром. Ребенок физически вырастает, но постоянно слушает только маму, в том числе и в отношениях. Если она сказала, что жена плохая, то ее сын в любой момент может развестись со своей супругой", — заверила Наумова.



У таких детей право на собственную личную жизнь появляется только после смерти гиперопекающего родителя. Однако они оказываются абсолютно не адаптированы к отношениям и жизни в целом. Они могут успешно работать, занимать высокие посты, становиться чиновниками.

Но выстроить отношения в социальной сфере у таких детей, скорее всего, не получится. Они сами не хотят создавать семью, заводить детей. Однако ситуацию может исправить, если обратиться к специалисту, отметила психолог.

Как женщине справиться с гиперопекой

"Чтобы женщина смогла отпустить свою привязанность, ей нужно понимать, откуда она взялась, что для нее значит ребенок и кто она без него. У женщин, которые слишком уж заботятся о своих детях, часто бывают установки, что они якобы хорошие, только если опекают кого-то. А без этого женщина чувствует себя ничтожеством", — добавила собеседница «ВМ».



Женщина, которая чрезмерно опекает своих детей, считает их очень слабыми и больными. Но на самом деле она через ребенка пытается позаботиться о себе. Чтобы выйти из этого положения, нужно работать со специалистом, заключила Наумова.