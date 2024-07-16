Ректор МГПУ рассказал об изменении характеристики «умного студента»

Такие учащиеся вузов оперативно находят любую информацию, однако не могут сохранить её в памяти надолго.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал ректор Московского городского педагогического университета, бывший заместитель министра образования РФ Игорь Реморенко.

«Представления об умном студенте кардинально поменялись. Они не так долго держат в голове информацию, как мы держали. Мы все точно знали даты отечественной истории, помнили сюжеты классической литературы, ночью разбуди нас, и мы могли решить квадратное уравнение. Нынешнее поколение не так владеет этим, но быстро восстанавливают дефициты знаний, находя всё быстрее, чем это делает наше поколение. С этим надо смириться».



Ранее ректор МГПУ призвал регламентировать использование ИИ при написании дипломов. Студенты могут применять подобные технологии в своих работах, но они должны подтверждать свои знания и уметь отвечать на «критические вопросы».