Правда ли, что не нужно купать новорожденного ребенка каждый день

Пополнение в семье кардинально меняет образ жизни, а порой и повышает уровень тревожности новоиспеченных родителей. Сколько должен есть ребенок? Как долго спать? И как часто нужно его мыть? На последний вопрос ответил педиатр Сэм Хей.

© Unsplash

По словам специалиста, многие родители переусердствуют в этом вопросе, и моют ребенка аж несколько раз в день. Так делать не стоит – на самом деле достаточно одного купания раз в 2-3 дня.

«Кожа — нежный орган. Если слишком часто купаться, у младенца могут проявиться сухость, зуд и даже развиться инфекции».



«Мне хочется плакать». Женщина пожаловалась на испорченный отдых из-за незваных родственников

Что касается самого процесса принятия ванны, то стоит отказаться от жесткого мыла, которое может раздражать чувствительную кожу ребенка, и перейти на более мягкие масла для ванны.

«Не трите слишком сильно. Для детской попки эта мочалка может ощущаться как наждачная бумага! Лучше всего — нежные поглаживания», — обращает внимание доктор.



Ранее «Рамблер» рассказывал о мужчине, который приревновал жену к их общей дочери.