Рособрнадзор сообщил результаты пересдач ЕГЭ

Около 73% школьников, которые воспользовались шансом и пересдали ЕГЭ, смогли повысить свои баллы. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал в беседе с РИА Новости.

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«Предварительный анализ показал, что 73% сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат», — поделился глава ведомства, отметив, что у 9% сдающих аттестацию баллы не изменились.



На пересдачу ЕГЭ в 2024 году отправились 105 тысяч российских школьников.

До этого Музаев напомнил, что право пересдачи одного из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) сохранится и в следующих учебных годах. Чиновник подчеркнул, что дополнительные дни для пересдачи экзамена нормативно закреплены, правила установлены и менять их не будут.