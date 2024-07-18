Чек-лист для родителей: пять правил идеального подарка для ребенка

Семейные праздники — это традиции, которые сближают детей и родителей, укрепляя их эмоциональную связь. Одним из таких событий может стать День дарения подарков, который отмечается 17 июля. Психолог семейного центра «Ориентир» Анна Гращенкова рассказала «Вечерней Москве», на что обратить внимание при выборе подарка для ребенка, чтобы не прогадать.

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Поиск подарка — ответственное и не всегда простое дело. Конечно, большинство детей, да и взрослых, любят неожиданные, но в то же время приятные сюрпризы. Чтобы они вызвали только положительнее эмоции, а не стали разочарованием, важно учитывать следующие моменты.

Соответствует возрасту

При выборе подарка учитывайте, сколько ребенку лет. Для маленьких детей подходят игрушки для развития моторики и координации движений, а также книги с яркими иллюстрациями. Это могут быть книги из серии «Найди и покажи». Для школьников можно выбрать наборы юного ученого, «настолки», конструкторы, энциклопедические издания или художественные произведения.

"Однако нужно понимать, что биологический возраст может не совпадать с психологическим. Например, иногда малыш трех лет быстро развивается и уже может сравниться с дошкольником четырех–пяти лет. Поэтому игрушки для совсем маленьких детей ему будут неинтересны. А вот простые интеллектуальные активности, конструктор или домино, вполне подойдут", — рассказала психолог.



Подходит под увлечения

Интересы ребенка очень важны при выборе подарка. Он может быть увлечен определенными темами: если наукой — купите ему набор для проведения экспериментов; если ребенок любит рисовать — краски, маркеры, блокноты будут отличным вариантом подарка.

Если сына или дочь привлекает что-то особенное, например космос, косплей или робототехника, можно смело дарить книжные новинки по теме, атрибутику, элементы одежды, билеты на специализированные фестивали, выставки или на увлекательные мастер-классы. Такие подарки вызовут восторг у ребенка и расширят его знания в выбранной теме.

Несет пользу

Идеальный подарок для ребенка не только тот, что развлекает, но и тот, который приносит пользу. Рассмотрите варианты, которые развивают интеллект, творческие или физические способности. Так, в красивой и удобной форме с изображением любимого мультяшного героя и заниматься спортом в радость. Учеба станет интереснее, если знания по школьным предметам получать из интеллектуальных и обучающих игр: говорящие плакаты, математические лото, кубики с иностранными словами и так далее.

Небанальный

Проявите креативность и найдите что-то необычное. Например, сейчас появились книги, где есть QR-коды, на которые можно навести камеру телефона и увидеть что-то в дополнительной реальности. Так, в детективной истории могут открываться схемы комнат, аудиозаписи, рисунки, тайные письма героев. Они дают подсказки, и ребенок сам станет сыщиком и разгадает сложную загадку.

"Кроме того, с помощью таких книг можно изучать дальние планеты и глубины мирового океана, больше узнавать о строении животных и человека. Это отличная возможность замотивировать ребенка самостоятельно исследовать мир, в котором он живет, и разнообразить изучение школьных предметов", — отметила психолог.



Надолго зарядит положительными эмоциями

Иногда лучшими подарками могут стать совместный поход в интересное место или целый день, проведенный вместе. Очень ценно, что все внимание вы уделите только сыну или дочери. Это время они будут вспоминать с радостью даже спустя годы. Можно узнать, что ребенку хотелось бы посетить, и составить план на день. Это может быть визит в планетарий, океанариум, зоопарк, игра-квест, тематическая выставка, творческий или кулинарный мастер-класс, к которым добавится обед в любимом кафе и прогулка в парке.

"Важно, чтобы в это время вас никто не отвлекал и все внимание было отдано ребенку. Слушайте, когда он делится своими размышлениями, искренне поддерживайте диалог, интересуйтесь его делами и планами. Продумайте свой день так, чтобы он был наполнен активностями, которые принесут пользу и оставят восторженные эмоции. Не забывайте обмениваться впечатлениями с ребенком", — добавила Гращенкова.



Следуя этому чек-листу, легко подобрать идеальные подарки для детей. Помните, что самое главное при выборе — это внимание, забота и любовь. Если в семье возникают трудности в отношениях, вы всегда можете обратиться в семейные центры столицы. Здесь проходят занятия, где родители и дети лучше узнают друг друга. Мамы и папы могут увидеть, чем увлекается их ребенок, и посоветоваться с психологом по различным вопросам, связанным с воспитанием.

Подробная информация о работе семейных центров расположена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».

Справка

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.